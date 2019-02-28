韓國瑜陳吉仲為海外通路互槓　盧秀燕：陳應接機道歉

▲盧秀燕建議農委會主委陳吉仲應前往接機並向韓國瑜道歉。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕28日出席228紀念追思會，媒體問到農委會主委陳吉仲對於高雄市長韓國瑜，到海外爭取農產訂單稱「訂單通路原先就有」看法，盧秀燕表示，陳主委對拚經濟縣市夥伴應多給予肯定與鼓勵，建議他下午可前往接機，對韓市長釋出善意也表達道歉，韓市長心胸寬大，應該很快就會消氣並感窩心。

28日是二二八紀念日，台中市長盧秀燕上午出席「台中市108年度二二八紀念追思會」， 對事件當年不幸離開的人民表達追思之情，隨後也接受媒體訪問。

盧秀燕對於農委會主委陳吉仲，針對高雄市長韓國瑜出國搶海外農產訂單，表示「訂單通路原先就有」，讓韓國瑜爆氣回嗆「當我是屁！」。她表示，陳主委對於拼經濟、拼基層的縣市夥伴，應多給予肯定與鼓勵。28日下午韓市長將回台，建議陳主委可前往接機，釋出善意也表達道歉，並對其拼經濟的努力給予鼓勵，以她對韓市長的了解，韓市長心胸寬大，應該很快就會消氣，也會覺得很窩心。

盧秀燕也針對總統黨內初選表示，國民黨是一個非常有組織、有意識的政黨，既然經過黨內最高民意機構中常會通過此辦法，所有的黨員都會遵守；她也相信黨員會智慧地選出一位最有國家領導方向，同時最能勝選的候選人。

她也說，國民黨主席吳敦義昨天也提到不排除徵召，她認為，一個政黨為了追求順利，打選戰的過程中會不斷地去調整，也因此在這個過程當中，要選出有理念的候選人，又要能夠打贏選戰，任何選戰方式的調整都有可能性。

另外，盧秀燕也針對韓國瑜在新加坡有點鬆口可能選總統發表看法，她表示，大家應給韓市長一點點空間與時間去思考，他一旦做了決定，應該會跟大家做報告。最重要的是，我們一定要找出國家正確的領導人及領導方向，如此一來，國家才會有前途、才會有希望、才會進步。

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