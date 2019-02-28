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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／【玩《還願》學法律】可以把印章拿去做衣服？

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▲▼ 歐洲網友對於還願事件的看法。（圖／遊戲截圖、eurogamer網友留言截圖）

▲將《還願》裡的「習近平小熊維尼」符咒製成衣服販售恐侵害《著作權法》。（圖／遊戲截圖）

由赤燭開發的恐怖遊戲作品《還願》（Devotion）上市後引起轟動。而近期，有中國網友透過拆包發現疑似揶揄「習近平小熊維尼你媽八七」的符咒，引發中國網友群起不滿，大量負評湧入遊戲頁面。而在符咒事件爆發後，有台灣網友在網路上公開了自己模仿製作的「習近平小熊維尼」印鑑供大家下載，被稱為「最強防盜符」，也有人將該印、符咒製成衣服販售。

究竟私自將遊戲裡的符咒印製成衣服等商品，是否違反《著作權法》呢？究竟「印文」屬不屬於《著作權法》的保護對象呢？這個問題應該要回到《著作權法》中的「美術著作」的定義看起。

依據主管機關頒布的《著作權法第5條第1項各款著作內容例示》的內容，美術著作包括：繪畫、版畫、漫畫、連環圖（卡通）、素描、法書（書法）、字型繪畫、雕塑、美術工藝品及其他之美術著作。印章是否屬於上面說到的美術著作呢？這個必須視其是否具有原創性、藝術性等要素。如果像一般刻印店製作的印章，只是將文字作排版，而沒有辦法看出作品的原創性、作者的個人思想的話，就不屬於美術著作。

而《還願》裡的印章，僅僅是將想要的字修改字體後排版，很難說有達到從印章看出作者個人思想表達。但礙於評斷標準很主觀，所以不同人就有不一樣的想法，還是得注意。

《還願》符咒做成商品侵害著作權

然而，就算印章的部分不屬於美術著作，遊戲中的整張符咒應該屬於美術著作。這邊必須要強調的是，並不是只有單一元素的著作才是《著作權法》上的著作，如果是由許多元素構成的著作，也會是《著作權法》的著作。而每個元素個別來看，也有可能是不同的著作。

單就《還願》中的符文來看，由於是製作組自行繪製的特製符文，並沒有其他與之相似的符文，因此具有原創性，也可以看出作者個人思想的表達，應被認為是美術著作。而將符文、印章結合，也仍然可以看出原創性及作者個人思想的表達，因此也會被認定是美術著作，受到《著作權法》保障。

如果今天是將「印章」單獨放到衣服上的話，可能因為印章被認定不屬於《著作權法》的保護對象，而不能主張著作財產權的重製權等的侵害；但如果是將符文或整張符咒印在衣服上，由於符咒應該會屬於《著作權法》保護的著作，所以將整張符咒印在衣服上的話，就有可能侵害著作權人的重製權等權利。

支持台灣創作的正版遊戲

另有一個相關的問題，也就是「拆封包」。雖然《著作權法》上針對「拆封包」的行為似乎並沒有嚴格的禁止規定，但是一般來說，遊戲公司在販售遊戲時的使用合約上，都會載明禁止拆封包。如果被抓到拆封包的話，是有可能會被遊戲公司依違反契約約定，請求違約金。

這次事件有個有趣的問題，那就是，中國網友拆封包發現符咒的時間，是在赤燭公告所說透過遊戲更新從遊戲中刪除的2月21日之後。有網友質疑，由於透過steam開啟遊戲時，必須要連接網路並會自動更新遊戲，如果要在那之後才拆包發現，除了同步問題外，就只有「盜版」一途。

雖然這可能只是網友的推測，但還是要提醒大家要支持台灣人創作的遊戲且支持正版遊戲，才能讓遊戲公司更願意製作遊戲，大家也才能玩到更多優質遊戲！（本文轉載自法操FOLLAW

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