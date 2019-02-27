　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

QS世界大學學科前50強出爐　台大15學科入榜！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台灣大學,台大校門（圖／記者張一中攝）

▲國立台灣大學有15個科系入榜。（圖／記者張一中攝）

生活中心／綜合報導

英國最具指標性的全球高等教育研究機構QS，今日公布2019年「世界大學學科排名」，將學界分為48個領域，再依大學排出各領域的前50強。其中，台灣有18個學校學科入榜，比去年少8個，並以台大入榜15學科最多，在全亞洲排名前10。

英國QS（Quacquarelli Symonds高等教育評級機構）公布世界大學學科排名最新數據，此次共在78個國家中的1222多所大學，分出了「5個主題領域」和「48個學科領域」，包括會計與金融、農林業、解剖學和生理學、人類學、藝術與設計等。

在此數據中，台灣共有「18個科系」進入排名前50中，相較於2018年，少了8個科系。在18個科系中，國立台灣大學就涵蓋了15個科系，而剩下的3個則是國立台灣師範大學中的科系。

就台灣地區而言，排名最好的科系是台大的「運動相關學科」，全球排名第19位。其他台大入榜的科系中，包括解剖和生理學領域（第33名）、發展研究領域（第31名）等7個科系呈現進步；而化學領域（第48名）、計算機科學與信息系統領域（第49名）等8個科系，則呈現退步。

師大入榜的科系中，則包括教育研究（第43名）、語言學（第43名）、圖書館與信息管理（第30名）。

台灣的優勢主要在於「工程和技術」，有5所院校進入全球前200，以及5所社會科學與管理院校進入全球前200。相較於去年的192所學校，今年則有高達210所參與了排名。

ET快訊
開水「秒變真氫水」！醫轟太和工房1萬2水壺：國中化學想騙？
獨／確定了！王金平3月7號宣布參選總統
寶寶首次搭飛機！暖媽先送「200份小禮物」…留字條向全旅客道

關鍵字：QS,台大,台師大,Quacquarelli Symonds,世界大學學科排名

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國女王25歲絕美露肩照　皇家郵票使用近20年

川金二會後要辦慶功趴？　運北韓的「9萬瓶伏特加」遭荷蘭查扣

不斷更新／密談倒數計時「川金飯店閉關」　晚宴名單曝光

從電玩學日文到「學日本」！日本電玩文化的巨大影響力

世界末日要來！無知媽找女兒「殺光5家人」　冷辯：她們都相信

快訊／鐵軌焦屍四散！埃及開羅車站「火車出軌」撞月台秒爆炸

不願讓「這畫面」再出現！金正恩寧可搭3天火車到越南　原因曝光

交友軟體聊10天閃婚　速度姐「帶新歡跟2前任同居」：很幸福！

QS世界大學學科前50強出爐　台大15學科入榜！

快訊／尼泊爾直升機墜毀　機上文化旅遊及民航部長等6人生死不明

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

Gail《心花開》唱太好　李千那：我爸說比我還好聽

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

青峰《歌手》飆唱《Silence》　楊乃文氣pupu：極度可惡

英國女王25歲絕美露肩照　皇家郵票使用近20年

川金二會後要辦慶功趴？　運北韓的「9萬瓶伏特加」遭荷蘭查扣

不斷更新／密談倒數計時「川金飯店閉關」　晚宴名單曝光

從電玩學日文到「學日本」！日本電玩文化的巨大影響力

世界末日要來！無知媽找女兒「殺光5家人」　冷辯：她們都相信

快訊／鐵軌焦屍四散！埃及開羅車站「火車出軌」撞月台秒爆炸

不願讓「這畫面」再出現！金正恩寧可搭3天火車到越南　原因曝光

交友軟體聊10天閃婚　速度姐「帶新歡跟2前任同居」：很幸福！

QS世界大學學科前50強出爐　台大15學科入榜！

快訊／尼泊爾直升機墜毀　機上文化旅遊及民航部長等6人生死不明

好市多賣MICHAEL KORS愛黛兒包　6千有找網友手刀去買

寶可夢快閃店即將落幕 皮卡丘現身與粉絲共度最後一日

小五生打棒球漏接　竟遭老師罵「垃圾」同學也跟進

《還願》封面藏第二結局！「美心根本沒死」操控杜爸：觀落陰洗回憶

英國女王25歲絕美露肩照　皇家郵票使用近20年

響應高雄觀光醫療元年　鉑氏美可望乘韓流拚出新經濟

2019網友票選「最想要重機」排行榜！HONDA RR家族奪2席次

影／高鐵去年賺107億獲利倍增　每股EPS 1.9元創新高　法人估現金股息1.5元

台商回流缺工有對策！　勞動部預告放寬台商聘用外勞配額

國台辦推惠台「31條」APP　陸委會：注重包裝不如多做實事

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

牧師表演「起死回生」　殯儀館怒..

年收400萬！美魔女「相親60..

寶寶搭飛機　暖媽先送200份禮..

金正恩叼菸笑等　川普：我到了！

他偷躲客機「起落架」！收起瞬間..

獻花金正恩　越南19歲女大生神..

4屁孩當街性侵少女　竟是自願野..

開藍寶堅尼載女友！剛花40萬保..

北韓金秘書！金與正成金正恩最親..

更新／川金飯店閉關　晚宴名單曝..

藍寶堅尼上路突爆炸　保養廠淡定..

青島、百威含「致癌成分」…1p..

15歲弟性侵姊40次　警調查父..

剁成1000肉塊！食人魔母屍入..

更多熱門

相關新聞

台澳連線　蘇士軒容毅燊鎖定爭冠

本季UBA輔大陣中擁有同為205公分的長人曾祥鈞、吳沛嘉，成為各隊內線防堵的頭號目標。但事實上，26日持續將隊史連勝推向新高「17連勝」的台師大，陣中也有著「台澳連線」雙塔，包括203公分的澳門長人容毅燊，以及經驗十足的194公分大前鋒蘇士軒，兩人連線目標明確，就是要奪下本屆冠軍榮耀。

台師大輕取義守　笑納開季17連勝

控台大男性侵藏裸照　前女友提告

薇閣高中學生曝想當醫生「暖心原因」

周桂羽不怕輸　台師大狂掃16連勝

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

新竹今晚「送肉粽」　路線地點曝光

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

議員偷情小三13年　扶不了正燒炭尋短

張景嵐爆分手小煜　3年感情因妙禪生變

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！豪華內裝曝光

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

竹北今晚送肉粽　網教戰「迴避」

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

跟太子打賭新武器打不壞！隔天看整根歪了

車床小男友月入10萬「悲劇分手」她怒剁9袋屍

女剁骨分屍小鮮肉　卻在逆向轉彎露餡

《玩很大》嘉賓女神溫泉照流出！

約看電影！尪1封訊息秒溜：1點回來

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面