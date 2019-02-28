MARUV親俄爭議捲歌壇　烏克蘭全面退出歐洲歌唱大賽

▲MARUV以Siren Song贏得國家選拔，成為歐洲歌唱大賽烏克蘭代表。

國際中心 ／綜合報導

烏克蘭歌手MARUV原先被選為競逐歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）的選手，卻因為親俄爭議被迫退出比賽，她表示，「我是一名音樂家，不是政治舞台的工具。」負責選拔的烏克蘭國家公共廣播公司（National Public Broadcasting Company of Ukraine，UA：PBC）邀請獲得第二名、第三名的選手接替寇爾松，卻頻遭拒絕，最終只能宣布全面退出2019年的歐洲歌唱大賽。

據BBC報導，本名寇爾松（Anna Korson）的MARUV原先計畫到俄羅斯巡迴演唱，但烏克蘭近年因克里米亞半島問題與俄羅斯交惡，這項行為被政治人物解讀為不愛國，烏克蘭文化部也表示，只有「清楚自身責任的愛國人士」有資格代表國家參加大賽。寇爾松因此取消了俄羅斯的巡迴演唱會，卻仍選擇退出比賽，並強調自己是熱愛國家的烏克蘭人，但不願成為政客的工具，將這次參賽變成一次政治宣傳活動。

女子歌唱團體Kazka接到邀請後也在Instagram上表示，「我們很榮幸能代表烏克蘭，但我們不願以任何代價換取勝利。我們的使命是透過音樂將人們連結起來，而非播下分歧的種子。」

UA：PBC在多次遭到拒絕後決定完全退出2019年的歐洲歌唱大賽，並在聲明中表示，「歐洲歌唱大賽是每個國家藉由國際舞台表現自己的機會，也讓表演者能夠擔任大使。然而，2019年的烏克蘭國家選拔卻顯示出一項系統性問題：藝術家與領土侵略的連結性。對於某些社會而言，這似乎是能被接受的，在此之外卻會引起憤慨與摒棄。」

▼MARUV原先被選為代表烏克蘭參加歐洲歌唱大賽的選手，卻因捲入親俄爭議，宣布退出。（圖／路透）