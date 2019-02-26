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日本擬用99%除汙土蓋公設　福島怒批中央變相毀約

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▲▼核廢料。（圖／免費圖庫Pixabay）▲▼事發前的福島第一核電廠。（圖／Wikipedia）

▲核災爆發前的福島第一核電廠。（圖／Wikipedia）

國際中心／綜合報導

日本政府聲稱99%汙染土經處理後能使放射濃度低於基準值，並計畫將除染土用於福島縣公共建設，引起當地人激烈反彈，質疑政府違背當初承諾，變相將汙染土永久留存在福島。2011年第一核電廠事故後，福島縣內的汙染土超過1400萬立方公尺，最終處置問題至今難解。

根據朝日新聞報導，汙染土最終處分場選址難度高，至今還未與地方政府展開交涉和討論，日本政府有意將除染土在利用，減少處分數量。環境省參事官輔佐山田浩司表示，要接受作為最終處分場並不容易，目前仍在向全國說明取得理解的階段。

福島縣大熊町等地的中途貯存設施從4年前開始堆放汙染土，至今已儲存約235萬立方公尺，2021年將累積至1400萬立方公尺，幾乎等於11個東京巨蛋的大小。日本政府過去承諾，會在2045年3月前將汙染土搬出福島，移至縣外的最終處分場。

福島當地照片。(達志影像)

▲環境省只向福島縣3個市村町提案，縣民質疑中央變相在福島進行最後處分。（圖／達志影像）

2016年6月環境省的專家會議中指出，要找到一個地方全面存放汙染土幾乎不可能，如果能降低每公斤超過8000貝克輻射量的「指定廢棄物」的輻射濃度，可作為道路、防波堤等公共建設地基，表面再蓋上沒有汙染的土。

2018年12月的專家會議提出進一步試算結果，如今的除汙技術進步，1400萬立方公尺的汙染土幾乎可全數再利用，需進行最終處分的汙染土僅剩0.2%，約3萬立方公尺。

朝日新聞也指出，環境省預計實行再利用計畫的地點沒有考慮其他都府道縣，只向福島縣3個市村町提案，引起縣民不滿，質疑中央變相在福島進行最後處分，違背當初承諾。再利用計畫已被3個市村町中的2個反對。

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關鍵字：福島縣,大熊町,核災,除汙土,山田浩司,指定廢棄物,環境省,日韓要聞

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