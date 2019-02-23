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芭蕾正妹跳舞張腿...坦蕩露緊身衣！網見「偷藏這片」全驚呆

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國際中心／綜合報導

芭蕾舞裙下藏驚喜！一名來自烏克蘭基輔（Kiev）的女孩，近日上傳一段她跳芭蕾舞的影片，只見她背對畫面柔美地跳著基本舞步，接著她轉身面對鏡頭表演特技時，一個空中倒立畫面令眾人瞠目結舌，因為她粉色的裙子下面，竟藏著「另一張臉」。

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▲女孩在芭蕾基本舞步中加入特技。（圖／翻攝自每日郵報）

據《每日郵報》報導，這位烏克蘭女孩是到俄羅斯學習芭蕾舞，影片中她背對著鏡頭，配合著古典音樂聖桑的《天鵝》（The Swan），開始墊起腳尖跳起芭蕾的基本舞步，接著她優雅地轉身，將雙手放在中間的支撐桿上，並慢慢將自己撐在半空中，只用一雙手平衡，展現出芭蕾給合特技的力道。

令人震訝的是，女孩突然將雙腿向上一擺動整個倒立在支撐桿上，粉紅色的蓬蓬裙落在她的頭上，而在她的緊身衣上竟露出與她相似的「一張臉」，這時她戴著類似芭蕾舞鞋手套的雙臂像腿一樣，而雙腿像是手臂隨著音樂擺動，她將上面的雙腿巧妙地伸展，形成一個三角形的形狀，最後，將一條腿放在前面，另一條腿放在後面，讓影片在結束時營造出另一個舞者在跳舞的感覺。

由於女孩的表現讓人忍不住驚嘆，太不少網友看完影片後，紛紛留言大讚「她太強大了吧！」

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▲▼女孩緊身衣上露出與她相似的「一張臉」。（圖／翻攝自每日郵報）

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ET快訊
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關鍵字：芭蕾舞,烏克蘭,俄羅斯

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