世界第二例！澳洲出現「半同卵雙胞胎」竟有3組染色體

▲澳洲布里斯本一名婦女生下了全球第二例半同卵雙胞胎，小孩分別是一男一女。示意圖。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

有聽過同卵雙胞胎與異卵雙胞胎，但你可能沒聽過「半同卵雙胞胎」！澳洲布里斯本（Brisbane）一名母親產下了全球第2例半同卵雙胞胎，孩子分別是1男1女，小孩分別是一男一女，只遺傳了父親一部分的DNA。

據BBC報導，該對半同卵雙胞胎目前已經4歲，醫院是在2014年為當時28歲的母親進行超音波掃描，發現了這起罕見的案例。研究該案的教授費斯克（Nicholas Fisk）指出，產婦在懷孕第6周進行超音波檢查，影像中可以見到單一胎盤和羊膜囊，顯示是一對同卵雙胞胎。但到了第14周卻發現，這對雙胞胎竟不是同一性別，原來是相當少見的半同卵雙胞胎。

同卵雙胞胎是由單一精子授精單一卵子後分裂成2個胚胎，2個嬰兒將是同一性別，並擁有相同的基因與身體特徵；相對地，異卵雙胞胎則是2個卵子分別由不同的精子受精，擁有不同的染色體，因此可能是不同或相同性別，事實上與一般兄弟姊妹無異。

不同於上述2種雙胞胎，「半同卵雙胞胎」是卵子在分裂之前就被2個精子受精，隨後產生了三組染色體，而不是平常的兩組，其中一組來自母親，兩組來自父親。由於三組染色體並非正常現象，使得這種胚胎通常無法存活，在2007年於美國出現首例半同卵雙胞胎後，至今也才發現了第二例。

世界第1例半同卵雙胞胎是在生產後才被發現，2014年的這一起因此成為了世界第1例在「懷孕期間」就被發現的案例，相關研究報告在近日刊載於醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）。