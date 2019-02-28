裝潢公司股份喬不攏老友秒翻臉　暗夜撂人警所旁砸車互相傷害

記者陳玉／台中報導

台中夜店27日糾紛造成9傷3車毀，28日凌晨4點多再傳發生砸車糾紛！彭姓男子與李姓友人認識10多年，小酌後討論預計3月開幕的裝潢公司細節，但因雙方持有股份喬不攏，2人分別「撂人來」助陣，彭男等15人竟持棒狠砸李男休旅車，警獲報立即出動快打壓制，並將滋事人士全數帶返所。

▲台中深夜再度爆發酒後糾紛砸車，所幸並無人傷亡。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



南屯區夜店27日凌晨近4點才發生砸車鬥毆，事隔不到24小時，西屯區甘肅路一段28日凌晨4點12分再傳出多人群架鬥毆事件，第六警分局獲報後立即出動快打部隊、14名警力到場控制2方人馬，並帶回現場19人。

▲彭、李2人因新公司股份細節糾紛起衝突，進而爆發10多人叫囂砸車。



據警查，44歲彭男與47歲李男認識10多年，近來協商合夥開裝潢公司，開設地點就在事發的甘肅路一段上牛排館二樓，27日晚間2人小酌後到該地查看並討論股份細節，沒想到2人對持有股份喬不攏，李竟叫王姓等3名小弟到場助陣，彭見狀也叫潘姓等14名小弟到場。

2方人馬大聲叫囂，彭姓小弟等人竟持棍狠砸李男的黑色休旅車示威，造成車窗玻璃破碎、車身多處凹陷，現場滿地玻璃碎片，附近鄰居聽到砸車巨響出來查看急打110，所幸警立即到場，現場無人傷亡；李男對車輛毀損部分暫不提告，彭男等15人則依違反社會秩序維護法移送。

警方表示，27日夜店糾紛案後，警已立即加強相關勤務作為，今晨股東糾紛案屬偶發性案件，警立即啟動快打將滋事份子全數帶回，依法嚴懲，警絕不容許不法行為挑戰公權力。