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委國嚴禁人道物資　軍人逃離崗哨到哥倫比亞

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▲多數委國軍人因馬杜洛命令和民眾引發激烈衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲多數委國軍人因馬杜洛命令和民眾引發激烈衝突。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

由於近年來委內瑞拉與哥倫比亞兩國關係越發緊張，委國現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）禁止人道援助物資進入，還嗆「委內瑞拉又不是乞丐」。但反對派領袖瓜伊多因支持哥國想試圖闖關，卻惹怒馬杜洛，雙方戰火即將引爆，就連站哨的軍人眼看情勢不對紛紛逃離。

根據外媒報導，看守哥倫比亞和委內瑞拉邊界的士兵，因想脫離獨裁統治，卻又不敢反抗馬杜洛頒布的命令，即被視為叛國罪，才害怕逃到哥倫比亞境內遭到拘留，而目前已有3人擅自離開崗位。

因馬杜洛緊張兮兮認為任何國家想在此刻提供人道物資，都具想入侵委國的想法，導致許多民眾憤而衝向「委哥邊界」抗議表示，政府已經不顧人民是否能安飽度日，一味想和哥倫比亞鬧翻。不過政府當局卻派了軍隊駐守，甚至更惡劣對抗議民眾噴灑催淚瓦斯，堅持不肯退讓，但民眾也不是省油的燈，對軍隊丟石塊。

▼委內瑞拉抗議民眾向軍隊丟石塊表示不滿。（圖／達志影像／美聯社）

▼委內瑞拉抗議民眾向軍隊丟石塊表示不滿。（圖／達志影像／美聯社）

即便政府態度強硬，瓜伊多還是呼籲許多支持者可以到場協助幫運物資、藥品等各種人道物資可以運送境內，讓民眾不用再過恐慌的日子。
 

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關鍵字：委內瑞拉,人道物資,士兵,逃離,抗議,衝突,Nicolás Maduro Moros

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