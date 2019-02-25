男搭地鐵「被夾11站」　想看電影卻坐到終點：以為下一站門會開

▲男搭地鐵外套被夾住，被逼著連坐11站。（圖／楚天都市報）



大陸中心／綜合報導

武漢地鐵2號線南延線剛開通，市民連先生24日就被迫去體驗了一次全程，在「中南路站」換乘2號線時，外套的帽子不慎被右車門夾住，但列車沿路經過11站開的卻都是左車門，連先生只好無奈地坐到終點「光谷火車站」才脫困。

連先生也發了朋友圈自嘲，「讓門夾住了（哭），已經過了好幾站了」、「尷尬了一路」。

▼連先生社群發文自嘲。（圖／楚天都市報）



據《楚天都市報》報導，當天下午3時13分，連先生搭乘4號線地鐵要在「中南路站」轉車，換乘到2號線到「街道口站」，朋友們都在那裡等著他要一起看電影。換乘時車上擠滿了人，由於趕時間，連先生最後一個擠了上去，貼在門口站著，卻沒想到車門關閉時夾住了身上外套的帽子。

▼武漢地鐵路線圖，紫色線為武漢地鐵2號線，可以在左上方看到「中南路站」，右下方則可以看到「光谷火車站」。（圖／坐車網）



「我想著下一站門就開了」，連先生說，但沒想到的是，右側車門關閉後，此後每次到站列車門都是從左側打開。連先生就這樣「動彈不得」地坐了11站，列車才在終點站「光谷火車站」折返重新出發，夾住他帽子一側的車門終於打開，在那一瞬間，連先生得救了。

隨後，連先生才取下剛被夾在門上的外套，跟著這趟車又繼續坐回到錯過的「街道口站」。

▲對此，網友也紛紛發表言論。（圖／微博）



對此，有網友表示自己也有相同的經驗，「我的天，我也是昨天在中南路轉2號線，書包被夾住了，想在街道口下車，結果只能坐到終點站，太巧了」；也有網友當場看到這件糗事，「笑死，那時候還想拍下來，結果車開走了（怒）」、「哈哈哈，我同事在現場看到了」。