一日雙塔／調時差又感冒　柯文哲身體不適力撐「就騎騎看」

記者陳家祥／台北報導

為了延續「一日雙塔」精神，台北市政府體育局28日舉辦「2019一日北高自由車活動」，過去成功挑戰一日雙塔的市長柯文哲這次也響應出席。儘管前一天剛從以色列參訪回來、還頂著重重鼻音與感冒後遺症，柯文哲仍出席領騎，並預計騎完頭尾段。

柯文哲致詞時先感謝促成這次活動順利舉辦的體育局、交通局等局處，還說非常意外來了非常多議員。柯表示，今天是228，這是我個人想法，就是說228固然是一個令人悲痛的日子，但是71個年頭已經過去了，是不是用一個比較積極正面的方式面對，「我跟體育局長交代說，以後228前後選最近的假日辦一日雙塔或一日北高的活動，這個也不一定說一次要騎到完，可以用類似分段的，每騎一段改一個章，把他集完。」

柯文哲說，希望透過這種汗水跟努力，表揚台灣人奮發向上的精神，以勇敢的態度面向所有困難，我想這會是一種新的方式來紀念228。

「另外，大家可能不曉得，自行車是台灣所謂傳統產業裡在世界上算很有競爭力的一項。」柯文哲說，慢慢希望自行車可以變成一個產業，整個產業的設計一步一步做起來，不管是捷安特還是其他公司，慢慢讓自行車的產業在台灣可以更蓬勃發展，所以今天這活動有多重目的，一方面他是一個紀念228新的形式，一方面是促進台灣自行車產業的發展，讓這產業不只是運動的產業也是製造的產業。

隨後柯文哲受訪時被問到超重鼻音，他表示，咳很多天了，一直在咳嗽，是感冒的後遺症。至於體力能否負荷？柯文哲說，也不曉得，就騎騎看，「主要是昨天才剛回來，還有時差。」





▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）