市政交流「綠轉藍」與國民黨互動多　柯文哲：不用解讀太多

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來頻頻砲打民進黨，其中又與新潮流系交火最兇；與此同時，柯文哲又與國民黨縣市首長互動多，引來外界「綠轉藍」印象。柯文哲28日啟程一日雙塔前受訪表示，「沒辦法，現在台灣22個縣市藍的佔15個，統計上會碰到藍的機會一定比較大，就好像你以前抽碰到綠的機會比較大」，強調不解讀太多。

柯文哲本規劃3月要去基隆，但後來取消，還傳出將由苗栗縣「遞補」先進行市政交流。對此柯文哲太肚子自然，表示每年大概會排2、3次到外縣市參訪，行之有年，這也要看對方的時程，所以方便的就先排前面。

而對於市政「綠轉藍」一事，柯文哲說，上次就有被問過這問題，「我說沒辦法，現在台灣22個縣市藍的佔15個，統計上會碰到藍的機會一定比較大，就好像你以前抽碰到綠的機會比較大」。目前似乎藍營縣市首長交流意願較高，綠的比較不願意？柯說，沒那麼嚴重；是否跟砲轟民進黨的言論有關？柯說這個也不用想太多。

另外，228連假柯文哲也將趁機會到訪屏東參觀台灣燈會，傳出將夜宿宮廟，引來外界討論是否為「接地氣」增加聲量？柯文哲表示，那天好像屏東燈節辦，東港沒有幾家旅館，「我們太慢定都被訂光了。」

▲柯文哲「超越2019北高挑戰行」一日北高自由車活動行前記者會。（圖／記者劉亮亨攝）