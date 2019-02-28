一日雙塔／分段騎偷吃步？柯文哲：中間卡一個228紀念會

記者陳家祥／台北報導

台北市政府體育局28日舉辦「2019一日北高自由車活動」，過去成功挑戰一日雙塔的市長柯文哲這次也響應出席。由於柯文哲2016年時是挑戰一日富貴角燈塔、鵝鑾鼻燈塔，此次沒有騎全程改2段式規劃，被外界質質疑「偷吃步」；對此柯文哲說，主要中間還是卡一個228中樞紀念會要回來。

▲柯文哲「超越2019北高挑戰行」一日北高自由車活動行前記者會。（圖／記者劉亮亨攝）

對於「一日北高」活動只出席頭尾段，柯文哲說，本來想說不要今天，但大家覺得用在228騎比較有意義，中間卡一個一定要參加的228紀念會，所以就騎頭尾兩段。

至於體力能否負荷？柯文哲說，也不曉得，就騎騎看，「主要是昨天才剛回來，還有時差」；此外，柯文哲今天現身帶著超重鼻音，且做暖身操過程頻頻咳嗽，被問到是不是感冒？他表示，咳很多天了，一直在咳嗽，表示這是感冒的後遺症。而路上要吃什麼補給品？柯文哲想了想說，「補給品…反正711有什麼吃什麼。」

而今天有超過上百位車友從關渡宮前伴騎出發，柯文哲說，自行車是台灣很重要的傳統產業，而且產值還不小，「我到歐洲去的時候，歐洲人一直以為捷安特是歐洲廠牌，他們都不曉得捷安特是台灣公司，所以表示這家公司在國際自行車佔有一定分量」；他表示，其實這樣，自行車是一種產業也是一種運動，我個人是很喜觀騎腳踏車。

▼柯文哲出發一日雙塔活動。（圖／記者陳家祥攝）

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▲柯文哲「超越2019北高挑戰行」一日北高自由車活動行前記者會。（圖／記者劉亮亨攝，下同）