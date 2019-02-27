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深入社區與校園　幸福宜蘭資源回收小站增至36站

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▲▼「幸福宜蘭資源回收小站」，推動辦理至今已設立30個站，2019年度仍有6個站新增設立中，以達成「全民做資收，全民享回饋」之效益。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲「幸福宜蘭資源回收小站」，推動辦理至今已設立30個站，2019年度仍有6個站新增設立中，以達成「全民做資收，全民享回饋」之效益。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

行政院環境保護署自2016年起推動村里資源回收站工作專案計畫，鼓勵村里之家戶民眾主動將資源回收物攜至資源回收站，透過民眾參與，共同建構與推動基層資源回收站網絡系統，達成「全民做資收，全民享回饋」之效益。宜蘭縣各村里積極響應，並將資收站命名為「幸福宜蘭資源回收小站」，推動辦理至今已設立30個站，2019年度仍有6個站新增設立中，目前宜蘭縣12個鄉鎮市都各有資收小站在運作當中，宜蘭環保局歡迎各村里社區踴躍向所在地鄉鎮市公所報名成立資源回收小站。

▲▼「幸福宜蘭資源回收小站」，推動辦理至今已設立30個站，2019年度仍有6個站新增設立中，以達成「全民做資收，全民享回饋」之效益。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭環保局表示，為促進各站之交流分享及經驗傳承，特於壯圍鄉古亭村社區活動中心，辦理交流分享觀摩及評比計畫說明活動，該活動特邀請壯圍鄉古亭村社區發展協會理事長劉坤科理事長及前理事長莊木昌、礁溪鄉林美社區發展協會理事長沈鴻裕、宜蘭市思源社區發展協會理事長曾南國，分享各小站之成立心得與創新作為。

而在各理事長努力帶領下，結合鄉鎮市公所辦理多場次之資源回收物兌換及環境教育活動，深入社區家戶與鄰近學校宣導，鼓勵鄉親主動將家戶的資源回收物攜至資源回收小站，由資源回收小站之環保志工細分類後統一變賣，變賣後之所得直接回饋於社區之福利項目及改善資源回收小站之環保設備。

古亭社區發展協會更善用變賣後之所得除直接回饋於社區之福利項目外，也善用這項資收小站基金提升「社區長青食堂」之菜色，讓鄰近5個村的長者皆能享受到更優質的用餐品質。

古亭社區發展協會理事長劉坤科表示，家中長者若能擁有社區優質的照顧，也就是讓轄內的年輕人可以更安心的外出打拼。「取之於社區，用之於社區」的回饋模式，讓鄉親更樂意將家中回收物拿到資收小站，形成了一個愛與善的雙循環。

環保局指出，有關宜蘭縣內資源回收小站位置及收運時間，可逕洽所在地鄉鎮市公所清潔隊。環保局期待更多社區團體一起加入幸福宜蘭資源回收小站的行列，共同維護我們的家園，也能凝聚大家的意識，享受自己動手所獲得回饋的美好。

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關鍵字：幸福宜蘭,資源回收小站

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