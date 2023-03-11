英法聯合宣言重申「台海和平」重要性　籲中勿援俄

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）



文／中央社記者陳韻聿倫敦11日專電

睽違5年，英、法兩大歐洲安全事務要角10日舉行高峰會，會後發表聯合宣言，重申台灣海峽和平穩定重要性，呼籲和平解決兩岸議題，並嚴正呼籲中國勿提供俄羅斯物質協助。

宣言說，作為聯合國安全理事會常任理事國，中國應善盡責任，切勿在俄羅斯對烏克蘭的非法戰爭中，向俄羅斯或其代理人提供物質協助（material assistance）。

英、法聲明，關切中國挑戰以規則為基礎的國際秩序；英、法將協調行動並與夥伴協力，管控與中國日益增強的體制性競爭。

此外，英、法將持續就新疆、西藏等地的人權侵害事件，以及香港的權利、自由和自主持續遭侵蝕，向中國提出關切。英、法指出，依然願與中國共同應對氣候變遷、公共衛生議題等全球挑戰。

英、法上一次舉行高峰會是2018年，當時會後發表一系列文件，未提及台海局勢、也未對中國的作為表達關切。

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）



儘管國際間近來對中國是否向侵略烏克蘭的俄羅斯提供軍援或致命性的援助表達關切，英、法聲明的用詞為範圍更廣的「物質協助」，這反映對中國可藉由供應軍民兩用產品或技術，以及提供軍事領域以外支援、助俄維持侵烏動能的擔憂。

宣言並觸及印太區域，提到英、法樂見深化與印太區域的互動，以強化與區域的經濟、安全和以規則為基礎的夥伴關係，並維護印太區域的自由開放。

宣言指出，英、法將就印太區域相關議題進一步對話，包括在經濟安全、戰略穩定等領域，並將持續捍衛印太區域的自由與開放。

此外，英、法同意在足以影響太平洋島國的各項議題擴大合作，包括融資、經濟韌性。

在印太區域安全部署方面，宣言提到，英、法將就海上軍事部署加強協調，並與歐洲夥伴國家合作，力求歐洲能在印太水域取得盡可能持久（persistent）、有效的存在。為達此目標，英、法擬全面動用可運用的海、陸、空資源，並善用更廣泛的海上安全行動。

此外，英、法將就航空母艦部署展開協調，以利在具共同利益的各區域提供互補、較持久的歐洲（軍事）存在。英、法擬透過在個別軍事演訓的合作，將各自的航空母艦戰備狀態提升至北大西洋公約組織（NATO）的高強度作戰等級（high intensity NATO warfighting）。

英、法聲明，將共同尋求透過接替部署，確保歐洲航艦打擊群能在印太區域維持較持久的存在。聲明指出，這將是歐洲國家首次在印太區域進行這樣的軍力展示。