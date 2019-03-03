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連續假期防堵暴力犯罪　信義分局55警夜店擴大臨檢

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▲▼台北市警局信義分局3日執行擴大臨檢，除了要查緝不法外，更要遏止犯罪發生。（圖／記者趙永博翻攝）

▲台北市警局信義分局3日執行擴大臨檢，除了要查緝不法外，更要遏止犯罪發生。（圖／記者趙永博翻攝）

記者趙永博／台北報導

近日全台青少年街頭鬥毆事件頻傳，台中夜店安管與客人互毆的那一幕，在各大媒體版面露出後，讓人看得直搖頭。為宣示維護治安決心，台北市警局信義分局在3日深夜12時，派出55名警力，針對轄區內信義商圈的各娛樂場所，或大型飲酒店執行擴大臨檢勤務。

信義分局同時針對轄內大型觀光飯店及飲酒店的容留人數進行稽核，如遇到有公安疑慮的場所，也將會函請相關主管機關依法處置。除此之外，信義分局還要求各大型飲酒店，對入內消費的顧客加強安全檢查，避免有心人士夾帶刀械、毒品等管制物品進入，引發治安疑慮。

這次擴大臨檢範圍，包含信義商圈及周邊道路，警方在松壽路、松智路、松仁路及松廉路等道路，強力執行封鎖性路檢，盤查可疑的人車，就是要防止犯罪發生。

信義分局特別呼籲民眾，信義區「治安零死角，掃蕩無假期」，有心人士切莫以身試法，同時也希望民眾都能共同參與守護治安行列，隨時提供犯罪情資線索，警方將依法全力調查偵辦，讓全民共享優良治安。

▼員警在轄區夜店內，對顧客逐一進行身分查驗。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼台北市警局信義分局3日執行擴大臨檢，除了要查緝不法外，更要遏止犯罪發生。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼台北市警局信義分局3日執行擴大臨檢，除了要查緝不法外，更要遏止犯罪發生。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼台北市警局信義分局3日執行擴大臨檢，除了要查緝不法外，更要遏止犯罪發生。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼台北市警局信義分局3日執行擴大臨檢，除了要查緝不法外，更要遏止犯罪發生。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼台北市警局信義分局3日執行擴大臨檢，除了要查緝不法外，更要遏止犯罪發生。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼台北市警局信義分局3日執行擴大臨檢，除了要查緝不法外，更要遏止犯罪發生。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼員警在夜店門口集合後，整齊劃一的列隊進入查緝。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼台北市警局信義分局3日執行擴大臨檢，除了要查緝不法外，更要遏止犯罪發生。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼55名員警在信義分局門口集合後，開車到轄區夜店進行臨檢勤務。（圖／記者趙永博攝）

▲▼信義分局員警在信義分局正門口進行勤前教育。（圖／記者趙永博攝）

▲▼55名員警在信義分局門口集合後，開車到轄區夜店進行臨檢勤務。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：臨檢,警察,夜店,信義區

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