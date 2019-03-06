女大生驚醒「不要做了」！吃完早餐後怒告男公關：你為何不戴套

▲女大生在酒後被男公關「撿屍」性侵。（圖／pixabay，示意圖，與本文當事人無關）



社會中心／綜合報導

台北市一名林姓男公關在夜店裡認識了一名女大生，就約她去另外一間夜店玩，看見對方因不勝酒力醉倒在廁所後，便起了色心撿屍回家。女大生事後指控，醒來時就發現林男正在性侵她，她不斷要求對方「不要做了」才停下動作，隔天對方還好心早餐給她吃，又帶她去髮廊洗頭，她仍因氣不過而告上法院。台北地檢署目前以乘機性交罪將林男起訴。

林男向檢警辯稱，和女大生在夜店認識後交換聯絡方式，因為2人本來就有互相曖昧，於是他約女方到別家夜店玩，看到單獨赴約的女大生醉倒在廁所，他才把對方帶回住處，但他聲稱，女大生同意和他發生性行為，女方甚至主動變換姿勢。

▲女大生事後雖被男公關安撫，但還是嚥不下這口氣，最後決定提告。（圖／Unsplash，示意圖，與本文當事人無關）

林男說，由於當天「狀況很不好」、一直沒有射出來，才決定拔掉保險套，不過當女方要求「不要做」時，他也就沒有再繼續了，隔天早上還買早餐和女大生一起吃，也帶她到髮廊洗髮，並不算性侵對方。

然而女大生指控，自己當時在夜店裡已經喝得爛醉，並不知道被林男帶回其住處，直到睡到一半醒來，看見對方正在性侵她，就要求「不要做了」；隔天早上她和對方一起吃早餐和去髮廊，但回家和閨密訴苦後，還是決定提告。

檢方查到，林男面對女大生在LINE上表達「為何不戴保險套」、「趁她睡著性侵」等質問與怒罵時，也回應了「下次不敢了」、「情不自禁」等愧疚字眼，因此認定林男趁人之危，並依乘機性交罪起訴林男。