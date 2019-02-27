日本漫畫家來台丟錢包　颯田直斗手繪台灣卡片感謝警察

記者吳奕靖／高雄報導

日本漫畫家颯田直斗來到高雄旅行，但沒想到發生錢包遺失情況，來到哈爾濱派出所報案，員警神助迅速幫忙找回錢包，第一時間颯田直斗想給禮金酬謝，員警婉拒後隔天收到一份大禮，就是颯田直斗親筆手繪卡片贈送，讓員警直說撿到寶了。

▲哈爾濱派出所員警張辰翔收到日本漫畫家的親繪卡片致謝 。（圖／記者吳奕靖攝）

23日下午，一名日籍旅客急忙進入所內後用簡易英文說明其錢包遺失，希望警方協助，警員張辰翔利用簡易英文及透過手機翻譯軟體來了解，這才發現這名日籍旅客稱下午騎CITYBIKE時不慎遺失錢包，由於錢包內有旅費及證件，所以來派出所請求協助，最後在十全路派出所問到有民眾拾獲錢包。

▲哈爾濱派出所員警張辰翔收到日本漫畫家的親繪卡片致謝 。（圖／記者吳奕靖攝）

由於第一時間這名日籍旅客想要用禮金酬謝，不過遭到員警婉拒，沒想到隔一天後，這名日籍旅客親自前來派出所，並且贈送一幅手繪卡片給員警，員警這才發現這名日籍旅客居然是一名知名漫畫家颯田直斗，真的是相當意外。仔細看看這張手繪卡片當中，其中還有一個台灣地圖，而且還祝福台灣水果豐收，圖樣當中能夠感受到滿滿的感謝之情。

不過颯田直斗並非是首次在台灣用自己漫畫來感謝，其實去年五月份，颯田直斗來台旅行，為了感謝民宿招待，特別在離開前悄悄留下感謝卡片，畫作中可見，兩名女生正在大口享用美食，一旁還寫著「台灣飯好吃」、「豐受大神」、「天照皇大神」以及嘉義、宜蘭、基隆等其他地區神社的名字，右下角署名「颯田直斗漫畫」。

據了解，颯田直斗（さった なおと）出身於日本愛知縣，是一名專門以「巫女題材」創作的漫畫家，作品包含「巫女與科學的八百萬個謊言」、「達爾文」等。

當時民宿將貼文po到網路上頭後，很快的引起了網友的討論，「超幸運的！看好多人私，該不會都是想收藏吧」、「認真說 他黑白這張真的好厲害，好看」、「 一定要保存起來，太棒了」、「真跡要好好保存，影印一張放民宿展示，這張畫將會是你們民宿的活招牌，你們實在超幸運」。颯田直斗也在推特透露，到了蘇澳泡冷泉、蘇澳漁港吃飯等。