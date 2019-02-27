談一國兩制　國台辦：和平統一後台灣將永保太平

▲習近平今年初在《告台灣同胞書》40週年上發表談話。（圖／路透）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國家主席習近平今年1月在《告台灣同胞書》40週年紀念會上提及「探索兩制台灣方案」，大陸國台辦發言人安峰山指出，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口，「和平統一、一國兩制」是大陸解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式，和平統一後，台灣將永保太平，民眾將安居樂業。

大陸國台辦上午舉行例行記者會，發言人安峰山在回答新華社記者提問時，做出上述回應。他表示，兩岸同屬一個中國、中國的主權和領土完整沒有分割也不可能分割，這是不容置疑的事實，具有充分的法理基礎。

安峰山提到，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興，兩岸中國人應該共同努力謀求國家統一，撫平歷史創傷。

他強調， 「和平統一、一國兩制」是我們解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣的長治久安。「一國兩制」體現我們對廣大台灣同胞最大的善意和關愛，必然會給台灣同胞帶來更大的發展機遇、更好的生活條件。

安峰山指出，和平統一後，台灣將永保太平，民眾將安居樂業。有強大祖國做依靠，台灣同胞的民生福祉會更好，發展空間會更大，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊嚴。

他認為，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口，「一國兩制」的提出，本來就是為了照顧台灣現實情況，維護台灣同胞利益福祉。在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。

大陸國家主席習近平今年1月在《告台灣同胞書》40週年紀念會上提及「探索兩制台灣方案」，外界解讀是對台戰略提升到下一個階段。對此，陸委會先前已回應，這是統戰分化的欺騙伎倆，我國人早已認清， 國際社會早也注意到中共改變台海現狀的野心。

▲大陸國台辦發言人安峰山 。（圖／記者曾俊豪攝）