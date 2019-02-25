狼母放縱情夫幫13歲女兒「洗澡」　釀性侵得逞遭判6個月

▲即使未成年女兒求救，女被告仍然放縱男友性侵，遭法院判處監禁6個月。（示意圖／pixabay）



國際中心／綜合報導

新加坡一名女廚師多年來放任情夫性侵自己年僅7歲的親生女兒，據了解，47歲的男性被告假借要照顧女友母女的名義，自2014年將兩母女帶回家裡同住，但在同住的多年內，多次在浴室、廚房、寢室以及客廳內，對女童上下其手，甚至性侵對方。嫌犯在2018年已被判處監禁34年，而放任情夫性侵女兒的母親則遭法院判處監禁6個月。

根據《中國報》報導，年幼的女童遭到性侵時曾經因為下體疼痛告知母親，但嫌犯否認此事後，女被告便當作沒有這回事，直到女童10歲在學校接受性教育時，才驚覺自己被性侵，而母親卻仍然不肯幫助她，讓被害人多次想要自殺輕生。

直到2014年，男被告更直接表示，要將兩母女接回家中同住，女童雖堅決反對，但母親卻充耳不聞。兩人入住嫌犯家中後，嫌犯見女友沒有強硬反對，竟要求要幫女童洗澡，並在洗澡過程中性侵女童。而女童因為深怕母親生氣，只能默默隱忍，沒想到女被告竟還因此吃醋，對女兒極其冷淡。

性侵女童的46歲計程車司機2018年因性侵未成年少女遭判處監禁34年與鞭刑24下，而放任男友性侵女兒的女被告則在25日遭法院判處監禁6個月。據悉，女被告在法庭上向法院求情稱，自己關節不好需要複診，而且母親罹患癌症，需要照顧她，但法官仍以罪刑嚴重判處監禁。