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「女孩應該學會讓自己舒服」兩性專家坦承教小學生自慰遭砲轟

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▲▼愛爾蘭兩性專家坦承教小學生自慰遭砲轟。（圖／翻攝自This Morning）

▲凱特上節目大談性教育，其中教導孩子自慰的言論引發大批網友不滿。（圖／翻攝自This Morning）

國際中心／綜合報導

愛爾蘭一名兩性專家凱特道森（Kate Dawson）日前在接受英國電視節目訪問時表示，她支持在性教育中教導8歲小孩自慰，因為孩子有權更瞭解自己的身體構造，「在私人空間內探索自己的身體」是非常重要的一件事。節目播出後，引發許多父母撻伐直呼，「讓我的孩子做回一個孩子！」

凱特18日在英國電視台ITV的談話性節目「This Morning」談到，自己作為兩性專家，經常會到學校替學生進行性教育。她表示，「雖然我主要的工作都是在中學，但如果我們到小學內教導性教育，我覺得與小學生們討論如何在私人空間探索自己的身體，這是非常重要的，自慰是大多數的人都會做的事。」

凱特認為，許多年輕女孩會對生殖器感到反感或是噁心，因為他們不會看到別人的生殖器，唯一能夠看到生殖器的地方卻是色情片，導致許多人對於生殖器產生不正確的幻想與期望。因此她在教學時，也會拿出陰莖與陰道的模型，讓孩子們認知正確的性觀念。

節目播出後，引發許多父母不滿表示，「不要讓我的孩子學習自慰，可以讓孩子做回一個孩子嗎」、「這是一個很好的話題，但不應該是對8歲小孩應該做的教育」等。但也有網友認同凱特的說法表示，「學校是孩子們獲得訊息的方式，他們應該接受到受過專業的教育（老師）所提供的訊息。」

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關鍵字：兩性,性教育,性平教育

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