中美經貿深度交融　望海樓：合作是中美唯一的正確選擇

▲三人合影，美國財政部長姆努欽（左）中國副總理劉鶴（中）美國貿易代表萊特海澤（右）。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

第七輪貿易談判近日落幕，中方稱「取得實質性進展」，美方則推遲上調關稅計劃。人民日報海外版「望海樓」27日發表社論表示，貿易戰沒有贏家，中美經貿在本質上是一種優勢互補、互利雙贏的關係，面對分歧，雙方應坐下來共同商議，應時刻牢記，「合則兩利，斗則俱傷。」

中國國際問題研究院特聘研究員賈秀東在「望海樓」發文，多輪磋商下來，從「重要階段性進展」到「積極進展」，再到「實質性進展」，用詞變化反映出磋商的成果十分明顯；。從兩國元首在阿根廷會晤達成「重要共識」，到雙方經濟團隊就主要經貿問題達成原則共識，再到目前雙方圍繞協議文本開展談判，兩國都展現出通過對話解決問題的強烈意願和認真精神。

▼記者俯拍第七輪中美談判現場。（圖／美聯社）

貿易戰沒有贏家

賈秀東表示，經貿摩擦等外部因素增大了經濟下行壓力，波及全球經濟；許多機搆和經濟學家預計，美國乃至全球經濟很有可能在2019年下半年趨於明顯放緩，中美經貿摩擦如果持續下去，將會加劇這種趨勢，這印證了貿易戰沒有贏家這一道理。

文章提到，中美兩國的經濟都有較強的韌性，不會因為一場貿易摩擦而傷筋動骨，但兩敗俱傷也不會是雙方所期望的；只有按照國際關係基本準則，以相互尊重、平等協商的方式妥善解決經貿摩擦，才是維護中美兩國和世界經濟健康穩定發展的正確選擇。

▼第七輪磋商開幕會場更寬大。（圖／美聯社）

合則兩利

賈秀東稱，中美經貿往來在形態上是「你中有我、我中有你」的深度交融，在本質上是一種優勢互補、互利雙贏的關係；動輒用「你贏我輸」、「贏者通吃」的邏輯看待中美經貿合作，甚至挑起貿易戰，搞貿易和投資保護主義，實際上是損人不利己。

賈秀東表示，毋庸諱言，作為世界前兩大經濟體，而且差異明顯的政體，中美競爭在所難免，但這種競爭在企業之間可以納入法治軌道，形成公平競爭；在國家之間可以通過對話加以管控，形成良性互動。

文中提到，面對分歧，雙方應坐下來共同商議，找出解決問題的具體辦法，「應時刻牢記中美關係四十年來的經驗教訓：合則兩利，斗則俱傷。」

▼川普在橢圓形辦公室接見劉鶴，右一為美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。（圖／路透社）

關鍵還是做好自己的事情

賈秀東表示，當今世界，沒有哪個國家能夠獨自應對人類面臨的各種挑戰，也沒有哪個國家願意退回到自我封閉的孤島，中美也不例外；中國堅信，妥善應對中美經貿摩擦，最核心的思路在於「關鍵還是做好自己的事情」，而「合作是中美兩國唯一的正確選擇」。

賈秀東稱，無論有沒有中美經貿摩擦，無論兩國經貿磋商的結局如何，無論中美關係還會經歷多少波折起伏，中國都會進一步改革開放；如果美方在磋商中提出的問題和訴求與中國改革開放方向一致，中方肯定會做出積極回應。

賈秀東最後強調，美國也應以開放的心態看待和處理對華經貿關係以及整體關係，與中方一道開辟更為廣闊的、互利雙贏的空間和前景，「互利雙贏，就有美好未來。」