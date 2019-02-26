兩會前瞻／陸三審《外商投資法》　有望納「惠台精神」成看點

▲大陸新版外商投資法草案，預計將在全國兩會上人大會議3月5日召開時，第三度進行審議（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／專題報導

大陸新版《外商投資法》草案有望在兩會期間通過，預計對台商在陸投資帶來重大變革。兩岸稅法專家認為，除加工出口型台商最需密切關注，加快「老樹發新芽」轉型升級腳步外，觀察日前有陸方涉台官員提出，可對台資另行規範的政策方向來看，屆時新法是否納入「惠台精神」，也會是兩會上的重要看點。

適逢中美貿易爭端持續，中方於去年底發布新版外商投資法草案，並於12月底、今年1月底兩度開會審議，主要目的為解決現行實施數十年的「外資三法」，與《公司法》的不同處，並加大對外資企業知識財產權、技術轉讓的保護。

對此凱博荷盛會計師事務所上海上市項目總監梁祥賢表示，新版《外商投資法》確有助於在股權轉讓、經營登記、分紅分潤等部分，解決與現有外資三法（特別法）的不一致之處，提高公司治理效率。

▲凱博荷盛會計師事務所上市項目總監梁祥賢。（圖／記者陳政錄攝）

但在美方力求縮減對華貿易逆差、陸方更加重視內需市場的背景下，梁祥賢提醒，相對大陸改革開放40年來，鼓勵外資採取保稅來料（或進料）加工再出口，賺取外匯的方向也可能逐步調整，在新「外商投資法」的變革下，逐步轉為「一般加工貿易」、鼓勵轉型內銷等方向。

在此之下，梁祥賢表示，台商台廠前輩一直以來，多專注於生產代工出口等業務，但因經驗太成功，反而耽誤這些年在行動互聯時代的新零售轉型升級步伐，依此若新「外商投資法」及中美貿易紛爭致使陸方形成轉移出口地區、降低外匯順差的政策方向，那麼台商台廠就需加快轉型、傳承、甚至退場的安排，因為只有「老樹順利發新芽」，才能繼續枝繁葉茂、基業長青。

而對於外界關注新版法規是否會對台資企業另行專法，或是按前國台辦主任、海協會會長張治軍還曾在1月底人大常委會會議上提出，可研擬將台資定為「特殊內資」，以維持對台商權益的保障的建議，也引起各界討論。

梁祥賢指出，如果有特殊內資或專法，台商、台胞當然是樂觀其成。甚至若按「惠台31條」精神，在對台的行業資質與開放（如會計師牌照）等可進一步推動，那更多的行業都可以受益，這均是在兩會期間陸方審議法案時，台灣方面須密切關注的要點。

▼ 大陸前國台辦主任、海協會長張志軍。（圖／達志影像／美聯社）