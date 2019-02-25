新華社時評：兩國元首的引領是中美經貿磋商前行的「動力源」

▲第七輪中美經貿磋商。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

第七輪中美經貿磋商24日在華盛頓結束，雙方圍繞協議文本展開談判，在「技術轉讓」、「知識產權保護」、「非關稅壁壘」、「服務業」、「農業」以及「匯率」等方面的具體問題上取得「實質性進展」。大陸官媒新華社25日發文章稱，「中美雙方關鍵要以元首共識為引領，繼續本著相互尊重、合作共贏的態度再接再厲、相向而行，盡最大努力爭取最好的結果。」

新華社發表題為「元首共識引領中美經貿磋商加速相向而行」的文章認為，兩國元首的引領是推動中美經貿磋商前行的動力源，尤其近一個月內，從華盛頓到北京再到華盛頓，三輪密集磋商中川普和習近平分別會見了雙方經貿團隊，為推動磋商繼續前進指明方向、注入動力。

「近三輪磋商中，中美雙方以更多實際行動展現願意磋商、想解決問題的誠意。而在第七輪磋商中，雙方更具體務實、更注重細節，共識不斷增多，分歧繼續縮小，兩國和國際社會普遍反響積極。」文章指出，「坦承溝通是推動解決問題的『催化劑』，無論是第七輪磋商延期兩天，還是美方推遲上調中國輸美商品關稅計劃，都體現了雙方對落實元首共識、儘早達成協議的誠意，但也說明磋商關鍵階段雙方仍有一些分歧需要更多時間克服。」

▲劉鶴與中方代表團成員。（圖／路透）

此外，文章表示，「越到最後階段談判越艱難，不排除可能帶來新的不確定性，對中美經貿摩擦的長期性、複雜性和艱鉅性要有清醒的認知。中美接下來的每一步都很關鍵，要以元首共識為引領，繼續本著相互尊重、合作共贏的態度再接再厲、相向而行，盡最大努力爭取最好的結果。同時也要做好應對最壞情況的準備，踏踏實實做好自己的事情。」

「對中方而言，全球百年未有之大變局下，要以歷史的眼光理性客觀看待中美經貿磋商的進程和結果。」文章最後強調，「經貿摩擦是挑戰也是機遇，關鍵要把外部壓力化為內生動力，在堅定維護國家核心利益的同時，以更高水平開放倒逼改革在深水區攻堅，推動高質量發展，為中國實現民族復興偉業贏得更多戰略機遇期。」