中美貿易談判衝刺　環時總編胡錫進：達成協議可能性大

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

《環球時報》總編輯胡錫進25日在微博上表示，中美貿易談判進入衝刺階段，達成協議可能性非常高，雖然中、美兩國民眾有許多議論，但雙方講和、結束貿易戰是多數人民想要的結果。

胡錫進說明，雙方正為達成協議一同努力，而美方實力強過中方，中國需要作出一定讓步，才能達成共識，大多數人是明白的，但中國友也會繼續堅守核心利益，「我們有這樣的能力，美方也需要對中方的一些堅持和關切做出妥協。」

胡錫進指出，由於貿易戰牽扯不同行業、企業及個人的利益，而這些利益又分為當前的、中期的與長遠的，這些利益將成為反對結束貿易戰的多元化聲音，只要不影響貿易戰達成協議，中國政府與社會應給予包容與理解。

胡錫進提到，中美貿易戰期間打打談談，讓中國民眾對國際關係與國家利益有不同理解，也考驗在動盪的經濟環境下，中國社會的團結。

他說，「如果我們能夠正確總結這段期間輿論的多樣和起伏，增加在各種聲音中是別主流輿論的能力，促進今後發生重大事件時輿論多元中的有序，那麼將意味著事情結束得更加完整。」

胡錫進最後強調，中國社會是龐大的利益共同體，根本和共同利益塑造出主流輿論，利益上、認知上的差異與輿論場的基本規律形成輿論的多元化，「老胡希望大家都能理性面對這個全景，不被一個枝節帶偏。」