華聞快遞／重慶去年新增台資項目79個　實際利用台資同比增長逾六成

▲重慶去年新增台資項目79個。（圖／CFP）

《重慶》重慶去年新增台資項目79個 實際利用台資同比增長逾六成

重慶市政府台灣事務辦公室指出，2018年重慶市新增台資項目79個，合約台資5.04億美元，同比增加19.7%；實際利用台資4.04億美元，同比增加64.9%。（中新社）

《南京》南京房價基本平穩 今年全市預計上市樓盤達196家

從房價上看，目前南京房價保持基本平穩。根據國家統計局數據，今年1月，南京新房價格環比上漲0.8%，同比上漲1.7%。從交易量看，今年南京樓市成交量有所下滑，延續了2018年成交「退潮」態勢。據房天下數據研究中心統計，今年1月，南京市區二手房成交4912套，環比2018年12月下跌5.34%，同比2018年1月下跌17.07%。（中新社）

《廣西》廣西發展鄉村旅遊 助力脫貧攻堅推出15條精品線路

2月23日，2019廣西鄉村旅遊精品線路推介活動在革命老區百色市田陽縣舉行，重點推出15條鄉村旅遊精品線路。此次活動由廣西文化和旅遊廳與百色市人民政府聯合主辦，推出的線路分別是：長壽養生文化遊、海濱休閒漁家遊、中越邊關探秘遊、少數民族村寨遊、漓江畫廊踏青遊等獨具廣西地域文化特色的產品，每條線路都列出了推薦的鄉村旅遊區和農家樂點，方便遊客選擇。（中新社）

《北京》去年北京日均新登記企業790.26戶 服務業企業佔​​比超九成

北京市市場監督管理局22日公佈的數據顯示，2018年北京新登記企業18.33萬戶，日均新登記企業790.26戶，服務業企業數量佔比94.4%。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

《山東》山東省科技獎最高獎勵由100萬元提高到300萬元

經山東省政府批准，自2018年度山東省科學技術獎勵開始，獎金大幅度增加。其中，山東省科學技術最高獎獎金由100萬元（人民幣，下同）增加為300萬元，一等獎、二等獎、三等獎獎金分別由15萬元、10萬元、5萬元增加為30萬元、 20萬元、10萬元。獎金調整後，山東省科技獎勵獎金數量居於全國各省市第一集團，將充分發揮省科技獎勵對科技創新的激勵作用。（新華網）

《河北》河北：46條政策措施打造「雙創」升級版

省政府新聞辦2月20日舉行新聞發布會，對省政府出台的《關於推動創新創業高質量發展打造「雙創」升級版若干政策措施》進行解讀。省發改委副巡視員高俊釗指出，政策措施著重從創新創業環境、創新創業發展動力、創業帶動就業、科技支撐、平台服務、金融服務、資源集聚、政策落實等8個方面提出了升級舉措。（新華網）

《天津》天津將實施一系列教育惠民工程

天津市教育工作會上指出，今年將實施一系列教育惠民工程，不斷提升百姓對教育的獲得感和幸福感，包含新增4萬個幼兒學位、對200所義務教育學校進行達標驗收、建設一批普通高中學科特色課程基地、推動150所公辦中小學校體育場館向社會開放等。（新華網）

《上海》上海環評審改新政：超過四分之一的建設項目豁免環評手續

上海市生態環境局印發並實施了《上海市不納入建設項目環評管理的項目類型（2019年版）》，上海超過四分之一的建設項目不再需要辦理環境影響評價手續。《豁免名錄》以正面清單方式，列出了不納入建設項目環評管理的項目類型，相關建設單位將不需要編制環評文件，也不需要辦理環評審批或備案手續。（新華網）

▼上海市。（圖／CFP）