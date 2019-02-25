華聞快遞／兩市成交額破兆　三大股指均暴漲逾5%

▲盤面上資金做多、熱情高漲，股民樂開懷。（圖／中新社）



《上海》兩市成交額破兆 三大股指均暴漲逾5%

A股25日放出天量成交額，10,406億元人民幣（約1兆元人民幣），重回2015年牛市水準，盤面上，資金做多、熱情繼續高漲，兩市僅13支個股下跌，42支券商股罕見集體漲停。截至收盤，滬指報2961.28點，漲5.6%；深成指報9134.58點，漲5.59%；創指報1536.37點，漲5.5%。三大股指不只繼續收復關鍵的整數關口，還均重新站上年線。（中新社）

《河北》中國渤海探明千億方大型凝析氣田

中國海洋石油集團有限公司25日指出，中國渤海天然氣探勘獲重大突破，渤海油田渤中19-6凝析氣田天然氣探明地質儲量超過千億方，凝析油探明地質儲量超億方。該公司董事長楊華表示，渤中19-6氣田的成功發現，打開了富油型盆地天然氣勘探的新局面，落實了新的油氣富集區帶。（新華社）

《雲南》今後5年雲南每年投3億元人民幣 建設防震減災工程

2019年雲南全省民政工作會議25日在昆明召開，會中提到，今後5年，雲南省將每年安排3億元人民幣專項資金，用於繼續支持實施預防和處置地震災害能力建設10項重點工程、防災應急「三小工程」和應急避難場所建設。（中新社）

《北京》1月底央企拖欠農民工工資 已全部償還完畢

大陸國務院25日指出，截至1月底，中央政府部門和財政部監管的中央企業拖欠農民工工資8.2億元人民幣已全部償還完畢。財政部預算司負責人郝磊表示，其它欠款也都已經按照要求制定了清欠方案，目前正在積極落實資金，確保按時完成清欠工作。（中新社）

▼1月底央企拖欠工資已全部償還。（圖／CFP）



《福建》福建拓寬融資渠道 加快企業轉型

為緩解企業融資難題，福建設立了總規模150億元人民幣的省級紓困基金和20億元人民幣的紓困專項債，全年減輕企業負擔超過700億元人民幣，利用多層次資本市場助力民營企業直接融資，拓寬企業融資渠道，望能以此加速企業轉型。（經濟日報）

《安徽》安徽2018年實施技改 投資1850億元人民幣

安徽省經信廳25日指出，2018年安徽省深入推進「大規模實施新一輪技術改造行動」，實施技改投資1850億元人民幣，同比增長34.6%，增速創2012年來最高水準。（新華社）

《上海》上海迎重大產業項目「建設年」 瞄準前沿繼續開放

繼2018年工業投資實現17.7%增幅，再創近10年新高後，2019年上海將迎來重大產業項目密集開工的「建設年」。上海市經濟和信息化委員會指出，就在2月，上海就有5場項目集中簽約或開工活動，每場總額投資從40億元人民幣至百億元人民幣不等，據悉，2019年上海有約700個總投資億元人民幣以上的工業項目新開工或在建。（中新社）

《青海》青海文化旅遊助推脫貧攻堅 鄉村旅遊接待點達3241家

青海省文化和旅遊局長指出，過去一年，青海通過打造鄉村旅遊示範村、實施旅遊產業扶貧、培育鄉村旅遊創客基地等措施，目前青海鄉村旅遊接待點已達3241家。（中新社）

▼青海鄉村旅遊接待點已達3241家。（圖／中新社）

