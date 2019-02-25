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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／上海今年計劃新增保障性住房6萬套

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▲上海。（圖／CFP）

▲上海市。（圖／CFP）

《上海》上海今年計劃新增保障性住房6萬套

上海市2018年著力加強住房保障，全年出讓租賃住房用地累計約118公頃，新增供應各類保障性住房8萬套，中心城區完成二級舊里以下房屋改造42.7萬平方公尺。該市2019年計劃新增供應6萬套保障性住房，完成50萬平方公尺中心城區二級舊里以下房屋改造。（人民網）

《遼寧》遼寧到2020年底地級城市污水處理率要達95％以上

遼寧省2019年要全面實施城鎮汙水處理提質增效三年行動方案，加快城鎮汙水處理，提標改造環保驗收工作，繼續實施雨汙分流改造，到了2020年全省地級以上城市基本實現管網全覆蓋、汙水全收集全處理目標，地級城市污水處理率達到95%以上，縣城達到85%以上。（遼寧日報）

《上海》上海擬設立國際金融司法中心

上海金融法院發布《上海金融法院五年發展規劃綱要（2019-2023）》，擬設立中國法院國際金融司法（上海）中心。上海金融法院院長趙紅表示，《規劃綱要》對未來5年上海金融法院的發展作出全面安排。立足於創新金融審判體制機制，著力構建公正、高效、權威的金融審判體系，打造中國金融司法品牌，使上海成為國際金融糾紛解決的優選地。（中新社）

《四川》成都打造國際化營商環境　今年底涉企事項95%可上網辦理

四川成都提出「打造國際化營商環境先進城市」，到了2019年底將所有涉企事項網上可辦率提高至95%以上，辦理時限壓縮30%以上；堅持消除各類不合理限制，推動普遍落實「非禁即入」。（新華社）

▼成都市。（圖／CFP）

▲成都市。（圖／CFP）

《北京》陸職業教育改革方案出台　2020年建設50所高水平高等職業學校

大陸國務院印發《國家職業教育改革實施方案》，提出到了2022年，職業院校教學條件基本達標，一大批普通本科高等學校向應用型轉變，建設50所高水平高等職業學校和150個骨干專業（群）。（新華社）

《北京》陸國家發改委：鐵路運輸企業不得強制服務、強行收費

大陸國家發展改革委、市場監管總局公布《關於進一步清理規範鐵路貨物運輸相關收費的通知》，要求鐵路運輸企業提供相關服務、收取費用，應堅持用戶自願選擇原則，不得強制服務、變相強制服務、強行收費，不得要求用戶接受指定經營者提供的服務。（中新社）

《遼寧》遼寧省（中）直企業可申請穩崗補貼

遼寧省就業和人才服務中心下發了關於開展2018年度省(中)直企業穩崗補貼申報工作的通知，符合條件的企業首先要登錄穩崗補貼實名制信息系統進行網上申報，申報時間截止至3月31日。（中新社）

《重慶》重慶將預算安排與監督檢查績效評價掛鉤

重慶市政府日前印發《市級預算安排與監督檢查和績效評價結果掛鉤辦法》，將審計結果、績效評價結果、監督檢查考核結果與部門預算、轉移支付、政策和項目預算掛鉤，一次性獎罰額度最高2000萬人民幣。市財政局負責人表示，預算績效是衡量政府績效的主要指標，本質上反映的是各級各部門的工作績效；將監督檢查結果、績效評價結果與預算安排掛鉤，目的是硬化各級各部門的績效主體責任。（人民網）

▼重慶市。（圖／CFP）

▲▼重慶市。（圖／CFP）

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