15歲弟A片成癮性侵姊姊40次　警調查「爸爸、哥哥也有」一家全抓

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

印尼楠榜省一名18歲、患有精神障礙的女子小美（化名）遭15歲弟弟性侵，短短一年內至少得逞40次。當地警方介入調查，發現對小美施暴的人不只是弟弟，連23歲的哥哥和44歲的父親也有參與其中，目前已將3人逮捕，他們除了可能面臨最高刑期15年的處罰外，還有可能因為亂倫再加重三分之一的刑期。

根據印尼《Tribunnews》報導，小美的弟弟平時很愛透過哥哥的手機看A片，甚至出現成癮的症狀，明明知道姊姊因為患有精神障礙的關係不懂反抗，仍在家中伸出狼爪，在一年內性侵得逞至少40次，但這還不夠，他承認也會對家裡飼養的牛、羊出手。

▲患有精神障礙的小美受到侵害，根本不知道要如何保護自己。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

當地警方表示，小美的母親已經去世多年，直到社工最近前往探訪才揭發這起家庭醜聞，但更進一步調查後發現，除了弟弟之外，哥哥和父親也分別性侵小美120次、5次，警方已在22日將3人逮捕，並立即將受害女子交由相關單位安置到安全的地方。

警方透露，根據印尼《兒童保護法》規定，父子3人除了可能面臨最高刑期15年的處罰外，這次的事件又是近親亂倫，可以再依法加重三分之一的刑期。

而長期關注兒童侵害案件的學者Turaihan Aldi強調，小美的經歷令人相當擔憂，對自己的兄弟姊妹下手是非常沒有人性的事，有關單位應該積極幫助類似案件的受害者，協助進行後續的免費健康檢查以及心理輔導，以免發生憾事。