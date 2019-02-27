川金二會將發表「河內宣言」！川普：若談定無核化　北韓可變經濟強國

▲美國總統川普（Donald Trump）搭乘空軍一號前往越南參加「川金二會」。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩搭乘「小綠」列車借道中國到越南，跑了將近4000公里，耗時近66小時，26日上午8時抵達越南同登車站；美國總統川普（Donald Trump）搭乘的「空軍一號」也於26日晚上9時抵達河內機場。兩人將在27日展開為期兩天、受全球矚目、關於朝鮮半島無核化的「川金二會」。

這次「川金會」至今籠罩神祕氣息，就連川普到達越南時，越南官方都還沒有公布會場地點以及詳細的內容，只知道川普和金正恩會先舉行非正式晚宴，28日才會舉行更正式的會談。川普下飛機後，沒有向記者發表談話，但他在推特上表示，「剛剛抵達了越南。感謝大家在河內的盛大歡迎，這裡有很多群眾。」

川普日前重申，一旦確定朝鮮半島無核化，北韓即可迅速成為經濟強國；而如果失敗，那麼一切就會變成老樣子，他相信金正恩將會做出明智的決定。

▲北韓領導人金正恩抵越南，改搭黑色防彈賓士前往河內。（圖／路透社）

金正恩抵達越南同登車站，也與越南官員親切握手和交談，向民眾展開笑容，「我經歷3000多公里旅程來到這裡，感謝越南給我溫暖、熱情的歡迎。」隨後，他改搭乘防彈豪車，上午11時許抵達下榻的河內美利亞酒店，在下午視察北韓駐越南大使館，並於晚上會晤越南國家主席阮富仲。

外界盛傳「川金二會」計畫在28日發布《河內宣言》，美國與北韓若決定建交，將會成為此次會議的一大看點。CNN指出，北韓在協商中可能允諾的事項包括，讓美國官員檢查核試驗和飛彈試驗場地、放棄寧邊核設施等作為交換，川普可提議通過交換聯絡官、互設代表處來展開外交關係。

「韓聯社」引述南韓青瓦台消息人士說法，南韓總統文在寅日前與川普進行通話，但兩人當時提到，目前仍有許多事情須當面來談，文在寅可能考慮在「川金二會」後訪華府。另有分析指出，美國與南韓有可能會在3月或4月舉行「文川會」；也有消息指出，川普將在5月出訪日本時，一同訪問南韓。