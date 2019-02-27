青島、百威、海尼根驗出「除草劑致癌成分」　1ppt就有風險

▲多款啤酒、紅酒被驗出含有致癌成份草甘膦。（圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

美國非營利組織「公共利益研究集團」（US PIRG）25日發布報告，20款啤酒及餐酒經過檢驗後，當中竟有19款樣本含有致癌成份草甘膦（Glyphosate，又稱：嘉磷塞）。雖然所有樣本含量都在美國環保署（EPA）的標準上限以下，但該組織警告，光是攝取1ppt（相當於千分之一ppb）的草甘膦，就有刺激乳癌細胞生長、干擾內分泌的風險。

草甘磷是知名除草劑年年春（Roundup）的主要成分，該除草劑也被稱為好過春、治草春、好伯春，是由孟山都公司（Monsanto）開發。年年春不只被是美國農民廣泛使用的除草劑，連台灣農民也相當常用。

▲美國知名莎特酒莊（Sutter Home）的Merlot葡萄酒也被驗出含有草甘膦。（圖／翻攝pixabay網站）

綜合外媒報導，此次US PIRG測試中，有14款啤酒、5款葡萄酒和1款蘋果酒，其中被驗出含有草甘膦最多的啤酒品牌是青島啤酒，含量為49.7ppb；美國啤酒品牌中，含量最高的則是「Coors Light」，達到31.1ppb；可樂娜（Corona）、美樂（Miller Lite）、百威（Budweiser）含量約在25到30ppb之間；海尼根（Heineken）、、健力士（Guinness）含有約20 ppb。

美國莎特酒莊（Sutter Home）的Merlot葡萄酒被驗出含草甘膦51.4ppb，其他受測的「Beringer」、「Barefoot」、「Inkarri」和「Frey Vineyards」酒款也都被驗出含有草甘膦。值得注意的是，其中幾款號稱有機的酒，也被驗出最高5.2ppb的草甘膦。唯一未驗出草甘膦的酒款是比利時啤酒Peak Beer。

對此，美國釀酒協會（The Brewers Association）發表聲明，釀酒業者不希望大麥原料使用草甘膦，種植大麥的農民團體也強烈反對使用草甘膦。