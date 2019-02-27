金正恩離開3天「遠在4500公里外」　北韓民眾激動：我真的好想他！

▲北韓領導人金正恩搭「綠皮專車」抵達越南。（圖／路透社）

記者楊絡懸／綜合外電報導

北韓領導人金正恩將在27日、28日兩天於越南河內與美國總統川普（Donald Trump）展開「川金二會」，隨後舉行1.5小時的晚宴，全球矚目；北韓政府以往嚴密控制媒體與網路訊息，難得的是，國營電視台「北韓中央電視台」（KCTV）卻罕見釋出北韓民眾受訪的畫面，內容指當金正恩出發、前往越南的路上，敬愛他的民眾已期待他的歸來，「我真的、真的好想念他！」

金正恩從平壤搭乘專屬列車抵達越南，旅程長達4500公里、耗時近66小時，26日上午8時抵達越南同登車站，他與越南官員親切握手交談，向民眾展開笑容，「我經歷3、4千公里旅程來到這裡，非常感謝越南給我溫暖、熱情的歡迎。」隨後，他改搭乘豪華防彈車，上午11時許抵達下榻的河內美利亞酒店（Meliá Hotel）；川普也搭乘「空軍一號」於26日晚上9時抵達河內機場。兩人即將展開為期兩天、關於朝鮮半島無核化的「川金二會」，受到全球關注。

▲北韓民眾想念金正恩。（圖／翻攝自붉은별 TV YouTube）

北韓政府以往控制輿論訊息，國營電視台「北韓中央電視台」卻難得釋出民眾受訪的畫面，內容並談到了「川金二會」。北韓一名官員頭銜為處長的金英民（김영명）受訪時表示，「當我看到我們尊敬的領導人在電視上時，我沒有辦法停止自己感到興奮。我們敬愛的領導人為了國家與人民不斷奮鬥、也不感到疲憊，全體成員都應該在工作上獲得更多的成就，不斷挑戰自我，並讓他快樂！」

報導畫面中，一名北韓男民眾受訪時表示，「我昨天在工作時，聽到我們的領導人正前往遙遠的外國。儘管今天是我的休假，我也正前往努力工作，就為了要取悅我們的領導人。」另外也有女民眾在公車上表示，「我們一刻都不能離開我們親愛的領袖。聽說他要去一個遙遠的國家，我真的很想念他。因此，當我敬愛的領導人正前往另一個國家的途中，我覺得，作為一個公民，我應該為我的國家做更多的事情。」

▲北韓領導人金正恩抵越南，改搭黑色防彈賓士前往河內。（圖／路透社）

▲北韓12名菁英護衛隨行在金正恩座車旁。（圖／路透社）

▲北韓媒體跟拍。（圖／路透社）

▲金正恩抵達越南與民眾打招呼。（圖／路透社）