跌倒是老人第2大死因！　立委陳怡潔酸白狼：站在貨車上很危險

▲立委陳怡潔酸白狼，「站在貨車上很危險」。（圖／翻攝自立委 陳怡潔 Chen Yi-Chieh）



記者林彥臣／綜合報導

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂抬棺材率眾衝撞立法院，站在貨車上不慎失足，差點跌入棺材。對此親民黨立委陳怡潔則呼應時事作了一則插圖，還特別呼籲跌倒是老人意外死亡是第二大死因。

陳怡潔在臉書指出，根據衛福部統計，65歲以上長輩跌倒是老人意外死亡的第2大死因，60歲以上老人跌倒發生率約15至34%，隨著長者年齡增長，跌倒危險性更逐年升高。輕則皮肉損傷，嚴重者甚至因而臥床、失能或者住院、死亡，不可不慎。

陳怡潔說，為什麼長輩會容易跌倒呢？根據國民健康署的統計，長輩跌倒的原因主要是身體功能下降、疾病導致、藥物影響、穿著不合腳或鞋底不防滑的鞋子，除了這些之外，居家環境明亮、整潔、電線收好，也是有效預防長輩跌倒的方法唷！

陳怡潔說，萬一家中長輩不幸跌倒，也請不要慌張，以下三步驟與大家分享1.不要急著將跌倒的長輩拉起，2.確認長輩的意識狀況以及是否有大量出血，3.若有大量出血或是意識不清，應盡快送醫。

▲陳怡潔指出，站在貨車上對長輩而言是很危險的行為。（圖／記者林敬旻攝）



陳怡潔最後提醒長者，天氣變化不穩定，在家休息注意保暖，不要參加過度劇烈的活動，尤其像是站在貨車上這樣的動作是很危險的！一定要小心再小心！

雖然陳怡潔的插圖從頭到尾並沒有指名是誰，但是轉載被網友轉載到PTT之後，網友都認為是在指26日從貨車上差點跌進棺材的張安樂。網友在推文表示，「明天總裁會去問候她嗎？」、「不過白狼也70了吧」、「你的不自殺聲明呢？」、「快笑死，酸成這樣沒問題嗎」、「影片應該要收入衛教做宣導」、「關心長輩給你讚XD」。