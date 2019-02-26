棺材被沒收討不回　白狼要求警方「送給蘇貞昌」

▲統一促進黨張安樂等人帶棺材前往立法院抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導



行政院長蘇貞昌近日對兩岸議題強勢表態「剩1支掃帚我都跟你（大陸）拚」、「會戰到最後一兵一卒」，引起討論。中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂26日更抬棺率眾衝立法院，批評蘇貞昌煽動戰爭，「要死你們先死」。

張安樂上午10時30分抬棺率眾前往立法院抗議，他帶棺材到場，要把棺材拿下車，遭到警方制止，將棺材塞回車上，隨後張安樂下車一度沒站穩，不過馬上在眾人保護之下順利下車，車子也開走。

▲統一促進黨張安樂等人帶掃把、棺材前往立法院抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

張安樂嗆說，蘇貞昌要戰到一兵一卒，那表示大家都犧牲了，誰是那一兵一卒，是嚴德發、蘇貞昌，大家都給他們做砲灰，民進黨官員們的子女有哪個在部隊？很多都到國營企業坐領高薪，他們要打仗他們自己去，「我準備棺材，為了台灣老白姓，我死沒關係。」

張安樂表示，萬一兩岸發生戰爭，他會到前線去，希望阻止戰爭，雙方坐下來談。張安樂說，希望你們把棺材準備好，要把棺材準備好，2300人不要棺材，只要準備5人棺材就好，展示你們的決心，「你們要搞台獨，敢為台獨死嗎？」不要叫無辜老百姓為你們的權勢負責，嗆蘇貞昌你拿掃帚幹嘛？我們都死了你要掃我們的骨灰嗎？「要搞台獨你自己死，我敢衝第一線為統一死，就問你們敢不敢」。

▲統一促進黨張安樂等人帶棺材前往立法院抗議。（圖／記者林敬旻攝）

警方三度舉牌警告違法集會，命令解散，並加強蒐證，群眾慢慢離去，不過張安樂卻折回來向警方討棺材，嗆警方「把棺材拿給我，有什麼權力搶我的棺材」，警方表示，棺材經推擠之後掉在安全島，依據《社會秩序維護法》將棺材查扣，可以去申訴。

統促黨接著持續抗議「違法查扣」、「經查栽贓、挑釁」，雙方一度僵持不下，最後張安樂要求警方「這棺材麻煩你們轉送給蘇貞昌」，群眾叫好才開始慢慢解散。