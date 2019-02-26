板橋貨車撞1轎車4機車　駕駛稱恍神後又改口撿東西釀禍

▲板橋一輛大貨車疑似因為駕駛恍神，撞上路邊停放的1輛轎車、4輛機車及1座變電箱。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市板橋區中山路一段一處夾娃娃店前，26日凌晨4時許，發生一起大貨車撞上路邊停放的汽機車事故。46歲的葉姓貨車駕駛疑似開車時恍神，回過神來車頭偏往路邊撞上1部違規停放的綠色轎車，再往前推撞1個變電箱及4部機車。變電箱被連根拔起，轎車後側全毀，機車像保齡球瓶般東倒西歪，還波及騎樓內的招牌，所幸當時皆無人在場，並無造成人員傷亡。

警方調查，葉男當時載著物流貨物前往台北市區，行經板橋區中山路一段時，疑似因為恍神，造成車頭偏離，車輛無減速就撞上路邊違停的一輛綠色轎車，轎車車主當時正在一旁娃娃店內補貨，下車沒幾秒，就聽到巨大撞擊聲響，回頭發現自己的轎車已經被大貨車撞爛，讓他覺得十分恐懼及無奈。

受害陳姓車主表示，自己是娃娃機台主，當時載著老婆及小孩過來補貨，才將轎車停放路邊，沒多久貨車就撞上來了，他還說貨車司機疑似有表示是因為低頭撿東西才會釀禍，氣的直說要是有人在車上，不知道會多嚴重，但貨車司機一開始表示自己是因為恍神，才會撞上路邊的汽車，但後來才又改口是因為撿東西釀禍。

由於轎車推撞了變電箱，造成附近路口交通號誌停擺，警方派員站在中山路一段路口及民權路口指揮交通，並且通知台電人員前往維修。警方事後對貨車司機進行酒測，測得酒測值為0，目前排除葉姓駕駛的酒駕嫌疑，而肇事責任及賠償事宜還有待由轄區交通分隊調閱周邊監視器畫面，才能進一步釐清。

▲▼大貨車車頭撞上轎車，轎車車尾幾乎全毀。（圖／記者趙永博攝）



▲地面上還留有轎車碎裂的後擋風玻璃。（圖／記者趙永博攝）



▲葉姓貨車駕駛打手機聯絡拖吊車業者到場。（圖／記者趙永博攝）



▲台電人員將毀壞的變電箱周圍放上三角錐，防止民眾誤觸。（圖／記者趙永博攝）



▲遭波及的4輛機車。（圖／記者趙永博攝）