活動倒數17天！「寒士吃飽30尾牙」募款差5成　盼踴躍認桌

▲寒士吃飽30尾牙已經舉辦28年。（資料圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

對於即將到來的農曆年節，家家戶戶都開始加快腳步做準備，無論是採買年貨還是大掃除，都是要為新的一年討個好彩頭，街上更是飄著濃濃過年味，但是社會還有一個角落形成強烈對比，單親媽媽、獨居長輩等弱勢族群不敢奢望圍爐，甚至連下一餐都不知道在哪裡。

人安、創世、華山基金會今年共同舉辦「寒士吃飽30－寒士、街友、單親媽媽暨獨居長輩尾牙」，活動已經持續28年，全台16場同步辦理，去年台北場席開2200桌，副總統陳建仁也扮演暖男，溫馨送紅包，只是今年受景氣影響，愛心認桌率僅達5成，基金會邀請民眾一同幫助弱勢朋友。

「第29屆寒士吃飽30」將於27日於全台16處同步辦理，邀請4萬名寒士、街友、獨居長輩及單親媽媽享用團圓暖食，並發放應急紅包。不過活動進入倒數17天，還缺5成經費，急需社會大眾愛心搶救以補足缺口，無論是10元、100元等小額捐款都是一份力量。

據了解，創世基金會創辦人曹慶於1990年發起「寒士吃飽30」，會稱之為吃飽是因為對應「飢餓30」，希望讓吃不飽、穿不暖的街友，用一頓飯的時間感受外界給予的關懷與溫暖。曹慶憶述，1990年代時，除夕走在街上，有街友跟他說，店家都關門了，找不到東西吃，只能餓肚子。

曹慶聽完之後，回辦公室立刻打電話給幾位熱心的義工，做了30幾個熱騰騰的便當送給街友，其中有一名年約80歲的老街友，餓到發抖，飯沒咬幾口就狼吞虎嚥地吞下，他看在眼裡十分不捨，這也是促使他發起「寒士吃飽30」活動的念頭。

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▲街友到寒士吃飽30領取食物。（資料圖／記者王兆麟攝）