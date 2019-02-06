家長以身作則帶小孩大掃除　為貧病獨老能過個好年

▲為了讓獨老過好年，一群熱心的志工帶著家中小孩一起大掃除。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

為了農曆春節，家家戶戶準備除舊布新動手大掃除，但年邁獨居老人，往往因行動不便無力整理居家環境，彰化縣議員曹嘉豪攜手員林青工會的年輕夥伴，連續4年配合華山基金會員林站攜手合作，為7旬獨老進行「老窩大掃除活動」，盼在農曆年前送滿滿關懷與關心，讓獨居孤老備感溫暖、溫馨，開開心心過好年。

▲江老阿伯的家中凌亂不堪。

江老阿伯，患有高血壓與心臟病，近來更罹癌，因年事漸高，沒有力氣打掃家裡，看著每天需要使用的廚房和浴室一天比一天髒，阿伯說，老鼠到處跑還會爬上桌，實在很可惡，但無奈也沒辦法，已經數年未曾打掃。

▲江老阿伯的家中凌亂不堪。

一群青工會志工熱心為老人家打掃老窩，江阿伯露出滿意的笑容，豎起姆指稱讚這些志工不僅熱心，而且細心，讓家裡有煥然一新的感覺。曹嘉豪表示，這活動已經連續4年了，希望在這個活動拋磚引玉下，吸引更多的更多在電視機與電腦前的年輕人勇敢站出來，關心社會的黑暗角落。

華山基金會員林站長施宜蓁說，近年來老人化人口增加，從孤老服務，到現在家中成員兩代已經成為基金會個案，未來可能也有三代同時成為華山個案，老老照顧需求議題、嚴重性是需要重視的，而貧窮、老化易造成居家環境髒亂，每個家都是每個人溫暖的窩，謝謝青工會七年來一起協助在地老人居家打掃，給予長輩一個溫馨乾淨的窩。

員林青工會長黃智裕表示，每年都是家長帶著孩子一起挽袖總動員，除了社會服務外，更是父母最好身教表現，透過老窩大掃除活動，讓老人家們開開心心過好年。志工們說，看到老人家開心的模樣，今年過的特別有意義。