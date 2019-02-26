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北榮新竹分院迎新年　護理之家爺奶舞新春

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▲北榮新竹分院迎新年　護理之家爺奶舞新春。（圖／台北榮總新竹分院提供）

▲護理之家的長輩們於春節活動中帶領其他長輩進行新春開場表演，為了短短數分鐘的開場表演積極練習。（圖／台北榮總新竹分院提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

每逢新春時節，家家戶戶無不張燈結綵，準備熱鬧迎接新年。臺北榮總新竹分院附設護理之家歷年來都會籌辦春節圍爐活動陪伴榮民長輩過新年，26日由社工們發起關懷不同族群的新希望，邀請「財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會」由身心障礙者組成的「天使打擊樂團」至機構演出。

透過演出，不僅身障表演者能從中感受到自我價值感，也提供榮民長輩接觸不同族群的機會。機構護理長表示，每個人都可能因老、病、殘等原因而產生一些身體的障礙，然而當我們願意把焦點放在服務他人、關懷與自己不同處境的人，使得彼此成為互助的力量、感受到彼此的愛時，便不再執著於眼前的障礙了。

▲北榮新竹分院迎新年　護理之家爺奶舞新春。（圖／台北榮總新竹分院提供）

副院長陳炫達表示，北榮新竹分院附設護理之家致力照顧榮民長輩，看見長輩們神清氣爽、身體健康，就是服務團隊最大的安慰。護理之家首先挑選出一群肢體功能良好的長輩，透過音樂互動訓練，強化住民認知反應及自我照顧能力，並安排這群長輩於春節活動中帶領其他長輩進行新春開場表演，為了短短數分鐘的開場表演，長輩們積極練習，不但生活有了重心，也從被動接受服務到主動服務他人的過程中獲得滿足與快樂。

▲北榮新竹分院迎新年　護理之家爺奶舞新春。（圖／台北榮總新竹分院提供）

參與活動的左元慶伯伯說：「對他人帶來正面影響，能幫助你改變對自己的想法和態度，做好事能讓人心情變好，變得更樂觀、正面。」除了美味佳餚、熱鬧活動外，最重要的是身障表演團體與榮民長輩們齊聚一堂，互相給予新春祝福，也祈願彼此豬年好運、諸事如意。

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關鍵字：台北榮總新竹分院,護理之家,仁愛社會福利基金會

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