宜蘭「美麗人生」志工隊　創造美麗人生

▲▼「美麗人生」志工隊愛心無極限，26日在冷冽風雨侵襲下，在北榮蘇澳分院護理之家帶給爺爺奶奶們熱情與溫暖。。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「美麗人生」志工隊愛心無極限，26日在冷冽風雨侵襲下，連續第8年來到臺北榮總蘇澳分院護理之家，辦理歲末聯歡活動，帶給爺爺奶奶們熱情與溫暖。

「美麗人生」志工隊團長林芳靖表示，這群白衣天使現在仍在各崗位擔任護理長、護理師，只因同為聖母護校第1986年畢業，進而結緣，善念的執著早萌芽在組織成立前，相同的信念及愛好集結這群熱心白衣天使，舞動愛的人生、散發無窮熱力，在每年的寒冬歲末，為長者們帶來熱情與溫暖。

也是團隊一員的北榮蘇澳暨員山分院護理部李麗珠主任，在辛苦工作之餘，仍緊密聯繫社福團體進行慈善義演、編舞指導夥伴團練，李麗珠回憶「美麗人生」的第1場初體驗，即是在2012年奉獻給了蘇澳分院護理之家，至今仍感受到當天爺爺姥姥們緊握的手勁，激動說著希望很快能再見，就是這樣的感動，讓美麗人生可以繼續走下去。



這一群充滿熱情活力、喜愛舞蹈的護理師們，在成就家庭與事業之餘，勇敢追夢再出發，舞出精彩亮麗的人生。也期盼以舞蹈演出拋磚引玉，幫助需要關懷的弱勢團體。