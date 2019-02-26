《音為愛》跨界聯手大合作　得獎作品將出版樂譜

▲第一屆《音為愛》合唱獨唱詞曲創作比賽，舉辦「得獎作品首演音樂會暨樂譜出版宣告記者會」。（圖／台北市內合唱團提供，下同）



生活中心／綜合報導

用音樂和文字感動人心！跨界聯手大合作的第一屆《音為愛》合唱獨唱詞曲創作比賽，今（26）日舉辦「得獎作品首演音樂會暨樂譜出版宣告記者會」，12位年輕得獎者開心上台領獎，特別請來亞洲頂尖團隊「台北室內合唱團」，用優美歌聲演繹合唱組得獎作品「旅行的約會」，令在場觀眾聽得如癡如醉，並邀請13座「廣播金鐘獎」得主張翰揚現場朗誦激勵人生作詞得獎作品，相當溫馨感人。

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▲特別請來亞洲頂尖團隊「台北室內合唱團」，用優美歌聲演繹合唱組得獎作品「旅行的約會」。



「也許人生不會如你所嚮往，但卻也值得你去闖蕩」獲得「激勵人生」主題作詞獎的吳彥霖目前就讀中山大學企管系二年級，以「希望穹蒼」比喻每個人想要追求的夢想，也希望自己能勇敢往夢想前進，吳彥霖說「自己從小功課就不差，因此一路讀書讀上來，但其實他的夢想是想成為音樂人」，這是吳彥霖第一次參加音樂相關比賽，沒想到就獲得評賞賞識，他會持續朝音樂方向努力，很感謝爸媽與音樂老師的支持，陪兒子一同來領獎的吳爸爸笑說「很驚訝！兒子完全沒有跟我們說，看到兒子寫的詞更驚訝，寫得太好了，感到蠻驕傲的」。

▲《音為愛》得獎者多為20餘歲的新秀，年輕一代影響力崛起。



獨唱組第一名由四歲開始習琴的莊岱儒奪下，有趣的是，莊岱儒其實是鍵盤組的，主要負責彈琴崗位，這是第一次參加作詞作曲比賽，他謙虛的說「非常幸運」，感謝老婆辛苦的生下這麼可愛的女兒，《嬰仔歌》這是一首寫給老婆及女兒的歌曲，以簡單、富有歌謠性質的旋律為創作發想，歌詞中加入家貓名字、老婆信仰，用日常生活的景象及叮嚀口吻作為最簡單的歌詞，流露出無比幸福以及對女兒的祝福。

▲發起人暨國際扶輪3521地區總監王光明表示，後續也將安排一系列延伸推廣活動，得獎作品亦將出版樂譜。

發起人暨國際扶輪3521地區總監王光明表示，這場《音為愛》心音樂運動，結合藝文與公益，也是扶輪社與此次主辦單位台北室內合唱團的首次合作，後續也將安排一系列延伸推廣活動，得獎作品亦將出版樂譜，推波助瀾幫得獎者走上專職詞曲創作的職涯，期許未來能創作出更多好的音樂作品，將良善信念透過悠揚的傳唱樂聲，灌注到每位聽者心中，也將《音為愛》的精神更加綿長地延伸。

▲評審主席陳雲紅說明，很開心有這麼多年輕人來參加比賽，希望年輕人對社會的愛能激發到整個台灣。



此次比賽評審團陣容華麗，由台北室內合唱團藝術總監暨指揮 陳雲紅 擔任主席，邀請知名作詞家陳樂融、王友輝，與作曲家陳樹熙、趙菁文、林京美、許雙亮、蘇凡凌、林純純等人共同擔任評審，評審主席陳雲紅說明，老師們對作品都有相同共識「正向的愛、激勵人生、反毒」，音樂部分著重「藝術性」和「傳唱性」，希望這些作品可以廣為流傳，社會教育功能會更好，這次很開心有這麼多年輕人來參加比賽，有很多很動聽的詞曲，感受到很強烈的思維，也希望年輕人對社會的愛能激發到整個台灣。