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OBS街舞大賽在台灣！國際級大師當評審、DJ　國內外選手精彩對決

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▲▼ 。（圖／中華民國街舞運動推廣協會）

▲國內外舞者在OBS街舞大賽的舞台上頂尖對決。（圖／中華民國街舞運動推廣協會）

生活中心／綜合報導

由中華民國街舞運動推廣協會所主辦的OCEAN BATTLE SESION (以下簡稱OBS)越洋制霸國際街舞⼤賽，共有 LOCKING、POPPING、HIPHOP、HOUSE、WAACKING和U15 ALLSTYLE等6個主要項目，於2⽉16日和17⽇在青少年發展處舉行，其中17號決賽吸引來自18個國家、超過1000名觀眾與選手湧入會場，親眼見證各國傳奇在台上秀出絕活。

本次賽事最特別的來賓是好萊塢第一部街舞電影「BREAKIN’」的男主角SHABBA DOO，他同時也是國際知名女歌手瑪丹娜的專屬舞者和傳奇饒舌歌手MC HAMMER的編舞者，還有蜜西艾略特的專屬舞者POP TART也是本次賽事評審團的座上嘉賓。

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除此之外，主辦方也重金禮聘世界最大型街舞賽事JUSTE DEBOUT御用DJ ALEX D’ALONZO以及OBS歐洲區賽冠軍來自羅馬的SHOT ONE，不同地區不同國家，都有屬於自己跳舞的風格與文化，近距離感受海外傳奇大師與頂尖選手的能量，不用搭飛機出國，就讓台灣走進全世界，是OBS一直以來的宗旨。

▲▼ 。（圖／中華民國街舞運動推廣協會）

▲國內外的舞者們相互切磋，彼此擁抱加油打氣。（圖／中華民國街舞運動推廣協會）

來自實踐大學的斯里蘭卡裔選手華里斯曾在網路平台創下千萬點擊數，在舞台上與加拿大選手KULE KAMBERE對決時達到3次平手，將現場氣氛炒到最高點，雖然在四強止步，出色的表現讓評審們留下深刻的印象。另一高潮則是HIPHOP項目的冠亞賽，來自台灣中壢的蘇子堅 aka AJ SU在3輪精彩的頂尖對決後，擊敗英國倫敦的知名舞者SHAADOW SEFIROTH拿下冠軍。

OBS 世界大賽在台灣，我們國家擁有相當優秀的街舞工作者，這項藝術兼運動的人口與文化蓬勃的發展，台灣舞者近年也在各種國際舞台履獲重用，未來期盼能持續藉由Ocean Battle Session 讓台灣的優秀舞者在世界發光。

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關鍵字：中華民國街舞運動推廣協會,OCEAN BATTLE SESION ,OBS,越洋制霸國際街舞⼤賽,街舞,比賽

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