張正傑親子音樂會　「牛肉麵PK義大利麵」24日登場

▲▼ 音樂頑童張正傑親子音樂會「牛肉麵PK義大利麵」24日於嘉義市文化廳熱鬧演出。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



張正傑親子音樂會「牛肉麵PK義大利麵」，將於24日於嘉義市文化局音樂廳熱鬧登場。音樂頑童張正傑巧妙結合美食與音樂料理對抗，由麵的歷史、由來、甚至做法、種類來個大比拚。

此次還邀請了國內最優秀的次女高音翁若珮、聲樂新秀男高音劉成華、國內知名的小提琴家暨指揮家林天吉老師、新生代的小提琴家張芝庭、最有氣質的中提琴家張力文，與張正傑的大提琴共同表演。6位重量級音樂家將2種美食以音樂詮釋，演奏東西方不同風格音樂所呈現出來的差異，藉此讓民眾更了解美食，也感受音樂之美。

黃敏惠表示，音樂可以是藝術的熔爐，東西音樂可以融會在一起，但沒想到吃的文化也可以跟音樂結合。他稱讚張正傑不僅點子多、又幽默風趣，小朋友很愛，因此邀請張正傑、趙自強老師還有翁若珮老師一定要來嘉義演出。請大家告訴大家，讓親子體驗東西飲食文化與音樂饗宴產生的火花，度過一個快樂的下午。



張正傑說，黃敏惠去年12月就邀請他一定要把親子節目帶到嘉義來，讓自己相當感動，因此感謝各單位以及文化局的協助，能在短時間內合力安排音樂會表演。



張正傑親子音樂會「牛肉麵PK義大利麵」，西方音樂以義大利麵為代表，由知名美食大提琴家張正傑領軍；東方牛肉麵則由親子天王趙自強極力推薦。透過男女高音演唱東西方歌曲，和弦樂重奏的方式演出東西方不同風格的音樂。