高鐵旁拉「卡農、女人香」　戴勝益領小提琴手10分鐘快閃音樂會

▲益品書屋在高鐵站辦10分鐘快閃音樂會。（圖／益品書屋）

記者崔至雲／台北報導

王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益挑選大年初三，帶領益品書屋小提手，於台中烏日高鐵站舉辦快閃音樂會，以快閃音樂會方式，陪民眾過農曆新年。

農曆年節是闔家團聚的日子，南來北往人潮都在車站內聚集。為讓往來民眾感受歡樂節慶氛圍，益品書屋特選大年初三，帶領4位小提琴樂手走出書屋，到台灣交通上的中間樞紐點，且規模最大、造價最高的台中高鐵烏日站，以10分鐘快閃演奏的方式，組合世界精典名曲「卡農」、「女人香」，與應景的「歡樂中國節」3首曲目，以合奏的輕快曲風與悠揚旋律，給民眾一場別開生面的音樂盛宴，陪伴大家度過愉快歡樂的新年假期，現場民眾紛紛停下腳步，欣賞這難得的一見的現場演奏。

▲▼快閃音樂會，以10分鐘的長度，演奏了事世界精典名曲「卡農」、「女人香」，與應景的「歡樂中國節」3首曲目。（圖／益品書屋）

這次表演的年輕樂手們，為益品書屋館內演奏的小提琴手，此外，書屋的近10位同仁也走出書屋，和民眾一起互動。益品書屋每日皆有現場小提琴演奏，樂手們都擁有深厚音樂素養及專業樂團背景，悠揚琴聲讓來書屋的讀者都驚艷不已。閱讀外還有現場小提琴音樂的陪伴，讓閱讀的寧靜氛圍增色不少，來過書屋的人都覺得這是喜愛閱讀者的最佳去處，更直呼真是一生必去的「夢幻書屋」。

益品書屋除精裝圖文書的特色外，處處可見用心。館內6種飲品皆不限量取用，有台南聞名的百年老店義豐冬瓜冰沙、香醇滑潤的特選咖啡，與四種沉穩厚實口感的台灣茗茶，每種飲品皆是品牌中的菁華。因為飲品的注入，讓閱讀更添優雅氛圍。

益品書屋特別與高鐵合作，選擇位在交通樞紐的烏日站，亦是王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益家鄉的台中，以書屋特色音樂小提琴演奏，除將歡樂年味散布於廣大群眾中，更回饋民眾對益品書屋閱讀的支持與喜愛。益品書屋目前有台北、台中兩館，全年除農曆除夕休館一天，其餘皆開館提供民眾閱讀。