摺紙飛機也能出國比賽！　冠軍站上奧地利7號停機棚

。（圖▲三年一度的世界紙飛機大賽要來了，台灣冠軍有機會站上國際舞台！（圖／Red Bull提供，下同）

生活中心／綜合報導

你是一個懷抱滿腔飛行熱血，但苦無展現實力舞台的紙飛機飛行員嗎？這次可得把握機會，因為三年一度的世界紙飛機大賽要來了！只要準備一張白紙、帶著無限創意的腦袋和一顆熱情的心，摺出你的專屬紙飛機，爭取挺進台灣決賽成為台灣冠軍代表，就有機會站上國際舞台！

沒有燃料、沒有引擎、不需要VISA，單純用一張A4紙摺出你的偉大飛行航道，就能實現成為全球頂尖紙飛機飛行員的夢想。今年將舉辦第五屆Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽，比賽中共有3項挑戰，較勁飛得遠、飛得久和花式競賽，各項目將各取出一名優勝冠軍，除了充沛的創意和想像力之外，也需要過人的摺紙技巧，以及對飛行規則的基本理解力。

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只要獲得台灣冠軍就能前往Red Bull於奧地利薩爾斯堡的Hangar-7（7號停機棚），參加Red Bull Paper Wings 世界紙飛機大賽全球總決賽，與來自超過60個國家頂尖飛行員競爭，成為飛行最遠、最高、最花俏的空中霸主！





台灣資格賽即日起已開放線上報名，將自3月陸續於各學校校區展開，並將於4/13日舉辦台灣決賽；今年花式競賽僅開放線上參與，於4/6日前發揮創意錄製60秒影片，並上傳到instagram以及定位打卡所在地，得票數最高的前三分之一參賽作品將直接晉級，並由評審團選出最終的冠軍。