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「音」為愛激發他們詞曲創作　3/2中山堂首演唱進你心

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第一屆「音為愛」合唱獨唱詞曲創作比賽（圖／翻攝自活動臉書官方粉絲團）

▲第一屆「音為愛」合唱獨唱詞曲創作比賽將於3月2日舉辦頒獎典禮暨得獎作品首演音樂會。（圖／翻攝自活動臉書官方粉絲團，以下同）

生活中心／台北報導

發掘優秀詞曲創作人才，同時用音樂傳遞友愛和諧，第一屆「音為愛」合唱獨唱詞曲創作比賽將於3月2日舉辦頒獎典禮暨得獎作品首演音樂會，發表12件得獎作品，以「激勵人生」、「愛」、「反毒」3大主題唱出對社會的關懷與期盼，透過一首首動人的歌曲溫暖每個人的心。

由國際扶輪3521地區發起，3481、3482地區共同參與，委由台北室內合唱團策劃執行的第一屆「音為愛」合唱獨唱詞曲創作比賽，自2018年5月開放報名後，吸引眾多詞曲創作人踴躍投件，其中不乏來自海外求學中的年輕學子，期望自己的音樂創作可以被更多人聽見。

第一屆「音為愛」合唱獨唱詞曲創作比賽（圖／翻攝自活動臉書官方粉絲團）

第一屆「音為愛」合唱獨唱詞曲創作比賽（圖／翻攝自活動臉書官方粉絲團）

▲比賽評審團陣容堅強，經過熱烈討論後，最終評選出本屆共12件得獎作品。

而此次比賽評審團陣容華麗，由台北室內合唱團藝術總監暨指揮陳雲紅擔任主席，邀請知名作詞家陳樂融、王友輝，與作曲家陳樹熙、趙菁文、林京美、許雙亮、蘇凡凌、林純純等人共同擔任評審，在熱烈討論後，最終自書面審查資格符合的70多件作品中，評選12件得獎作品，得獎名單包括獨唱組：莊岱儒《嬰仔歌》、陳里騏《因為有愛》、林家榮《愛》，同聲合唱組：謝宇婷《展翅》、鄭全佑《無條件的愛》、蘇屹《從這裡出發》，混聲合唱組：余忠元《旅行的約定》、劉毅《戇囡仔》、陳宥文《離鄉》；最佳主題作詞獎：《念》鄭以琳、吳彥霖《希望蒼穹》、王亨宇《Impure》。

得獎者除可獲得獎金鼓勵外，預計於3月2日晚間19:00在台北中山堂中正廳，舉辦頒獎典禮暨得獎作品首演音樂會進行發表，當天也將以老歌與新曲相互演奏呼應，拉近與觀眾之間的距離。此外，得獎作品將由知名合唱樂譜公司全方位音楽Pana Musica代理出版，後續也會安排一系列延伸推廣活動，鼓勵這些熱愛音樂、有潛力的詞曲創作人能夠持續帶來更多好的作品，並且把「音為愛」的精神延續下去。

音為愛 第一屆合唱獨唱詞曲創作比賽頒獎典禮暨得獎作品首演發表音樂會
時間：2019年03月02日(六) 19:00
地點：台北中山堂中正廳
節目演出：台北室內合唱團、國際扶輪3521,3481地區合唱團、國際扶輪3482地區愛樂合唱團
指揮：陳雲紅、方素貞、呂麗莉、柴寶琳
鋼琴：王乃加、鍾慧敏、呂怡萱、胡玲瑩
票價：500元
購票資訊：兩廳院售票系統 02-3393-9888

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關鍵字：音樂,音為愛,詞曲創作

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