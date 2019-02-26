核設施、南北韓終戰宣言　川金二會能否提出「具體措施」是關鍵

▲ 北韓領導人金正恩26日抵達越南河內。（圖／路透）



記者吳易達／綜合報導

北韓領導人金正恩與美國總統川普將於27日至28日在越南河內進行第二次會晤。《新華社》指出，此次會晤「最大任務」是要與北韓在朝鮮半島無核化、和平機制中制定「具體的措施」。



▲此次會晤是否能提出「具體措施」是關鍵。（圖／路透社）



據報導，在許多政治專家看來，2018年新加坡的會晤雖然實現了「突破」，但並沒有形成明確的具體措施，這將會是第二次「川金會」最大的任務。

報導另外指出，此次會晤還有三大議題，包括了「寧邊核設施核查」、「南北韓合作項目與取消制裁」、「互設聯絡處與終戰宣言」。

其中「寧邊核設施」，北韓方面曾表示，如果美國採取相應措施，北韓將有意採取永久廢棄寧邊核設施等追加措施。韓國韓東大學學者金峻亨指出，寧邊核設施的相關問題將會是河內會晤的焦點之一，對北韓豐溪里核試驗場、東倉里導彈發射台和發動機試驗場的核查，也可能會成為這次談判的籌碼。

報導指出，「南北韓合作項目與取消制裁」方面，尋求美方放鬆制裁被認為是北韓非常看重的一點，金剛山旅遊區、開城工業園等南北韓合作項目能否獲得「鬆綁」是目前的關注焦點。川普20日也曾說，「我願意取消制裁，但在此之前對方必須做出有意義的事情。」

「互設聯絡處與終戰宣言」方面，據報導，美國智庫韓國經濟研究所分析師費瑞爾（Kyle Ferrier）認為，美方目前的談判籌碼可能包括宣布韓戰「終戰宣言」以及朝（北韓）美互設聯絡辦公室，以此作為對北韓的安全保障。

▼ 川金二會於27日至28日展開。（圖／路透）



不過，報導指出，朝美關係也有「三大障礙」，一是「互信缺失」，中國國際問題研究院研究員楊希雨認為，朝美關係所面臨的最根本挑戰就是戰略信任缺失，相互猜疑也是導致朝美對話一度停滯的重要原因。

二是「傳統偏見」，金峻亨指出，美國有不少人都以「居高」的態度看待北韓，認為給予會談機會已是對北韓的不小「回報」，這無疑增加了朝美平等對話以及達成具體共識的難度。

報導指出，最後則是「國內壓力」，有政治專家認為，朝美雙方領導人目前都面臨著國內壓力，川普此前緩和對北韓關係的舉措在美國國內遭受了一些批評，北韓領導人也面臨著以實際成果向民眾表明「無核化道路」正確性的問題，朝美能否繼續一起朝著同一面前進，考驗著雙方的耐心與定力。