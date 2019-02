要和中國做一個互利的協定　川普︰一、兩周內會有大新聞

▲川普表示,未來一、兩周內會有大新聞出現。(圖/路透社)



記者吳易達/綜合報導

美國總統川普24日指出,他會跟北京做一個對中美都互利的貿易協定,如果一切都順利的話,在未來一、兩周內將會有個非常大的新聞。

就在示意完會延遲3月1日的談判期限後的兩小時,川普在白宮對美國州長們說道,「中國一直都很棒,我們要做一個對我們兩國都互利的協議,這就是我們正在做的事。」

▼川普也計畫與習近平在Mar-a-Lagor再次會晤。

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China!