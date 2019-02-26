美2軍艦航經台灣海峽　美國防部：展現「自由開放」印太承諾

▲美國海軍史塔森號驅逐艦。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國2艘軍艦在25日再度通過台灣海峽，美國國防部發言人伊斯特本（David Eastburn）也透過Email回應，並證實這個消息。他提到，這類的例行行動展現美國的印太承諾。而國防部長嚴德發今日上午被問到此事時表示，國軍全程都有聯合情偵監掌握，即時應處。

「路透社」報導，此次通過台灣海峽的兩艘美國軍艦，分別爲史塔森號飛彈驅逐艦（USS Stethem DDG-63）以及補給艦凱薩•查維斯號（USNS Cesar Chavez）。美國國防部發言人伊斯特本在Email中證實，這2艘軍艦於24到25日在台灣海峽與南海、東海間通行。

伊斯特本提到，這類通過台灣海峽國際水域的例行行動，展現美國對自由、開放的印度太平洋承諾。美國也將繼續在國際法允許的區域飛行、航行與作業。這次是繼1月24日之後，美軍再有軍艦航經台灣海峽，事隔才大約一個月，而當時通過台海的是飛彈驅逐艦「麥康貝爾號」（USS McCampbell）和補給艦「狄爾號」（USNS Walter S.Diehl）。

不過，這次美軍艦通過的時間點微妙，美國總統川普才剛在25日宣布與中國之間即將達成貿易協定，並延後休兵的期限，有望紓緩數個月以來的全球經濟不安，而他與北韓領導人金正恩也即將於27、28兩日在越南河內舉辦二度峰會。



對此，國防部長嚴德發上午出席立法院院會前受訪時表示，美方是依照國際法在公海自由航行，藉此行動要彰顯印太戰略的支持，維護區域和平穩定，而全程國軍都有聯合情偵監掌握，即時應處。國防部也強調，美艦航經我周邊海域期間，國軍依規定全程掌握，確保海疆安全及區域穩定，期間並無異常情形，請國人放心。