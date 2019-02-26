台北國際工具機展全球第3大工具機展　引領機械產業開創新榮景

▲台北國際工具機展（TIMTOS）是提供國內外專業買主採購及業者互相交流的重要平台。（圖／外貿協會提供，以下同）

圖、文／中華民國對外貿易發展協會提供

由德國提出的「工業4.0」概念正席捲全球工業與製造業，各國機械業者運用工業機器人、感測器、物聯網、大數據分析、AI等技術，打造智慧工廠及「人機協同」的工作環境，全面提升產線的彈性與效率。生產金屬相關產品與零組件的產業也不例外，無論是汽車製造業、航太產業、生技醫療器材、3C產品與電子業等皆順應這波浪潮，紛紛導入智慧化機械與系統，朝向智慧製造發展。

為因應全球產業發展趨勢及國際市場需求，由外貿協會與機械公會共同主辦的「2019年台北國際工具機展（TIMTOS）」將於3月4日至9日在台北世貿一館及三館、南港展覽館1館及2館盛大登場，除完整呈現工具機產業鏈，更展出智慧機械及數位化解決方案。本屆計有1,230家國內外廠商參展，使用7,000個攤位，展覽規模再創新高，成為全球第三大工具機專業展，也是全球機械業者矚目的焦點。

本屆TIMTOS國內外廠商精銳盡出，包含友嘉、東台、協鴻、慶鴻、永進、台中精機、金豐、協易、銀泰、上銀等國內指標廠商，以及MAZAK、DMG MORI、FANUC、Mitsubishi、THK、Heidenhain、Siemens、Universal Robots、Haas Automation等國際知名大廠，展出最新機種與技術，滿足各市場需求。另因應工業4.0趨勢，該展以「工業4.0、智慧製造」為主軸，搭配AI技術，展出工業4.0、數位化解決方案，整合工具機、機器人、感測器、物聯網、大數據分析、機器學習及AI技術等，協助製造業者實現更具彈性與效率的智慧化生產，滿足少量多樣的客製化需求，協助製造業者搶攻工業4.0商機。

此外，為協助業者掌握全球工具機產業最新發展趨勢，主辦單位將於3月5日至6日在台北國際會議中心101會議室舉辦第二屆TIMTOS高峰論壇，講師均來自全球頂尖公司及工業4.0領導業者，如ABB、Airbus、Bosch、DMG MORI、Optomec、SAP、海德漢、達梭、西門子等，針對「智慧聯網」、「積層製造」、「航太智慧製造」及「汽車製造業變革」等主題，分享市場趨勢與脈動，內容精彩絕倫，將是業者接軌國際製造業發展的絕佳平台。

TIMTOS除了集結國內外精銳廠商，展出最新機種與技術外，更舉辦多場技術研討會及新產品發表會等豐富活動，是業者互相交流的最佳平台。歡迎國內業者至官網預先「參觀登記」，以節省現場排隊換證時間。為了讓參觀者輕鬆逛展，快速鎖定目標廠商，現在至APP Store或Google Play搜尋「台北國際工具機展」下載TIMTOS行動APP，隨時掌握參展廠商、產品、活動及攤位圖等參觀資訊。更多展覽資訊，請至官網：www.timtos.com.tw查詢。