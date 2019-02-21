　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

薪水比同學歷高1倍！　產業調查：物聯網、生物醫學前景佳、月薪60K

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲今年勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，首場大型徵才將於3月31日上午9時30分至12時30分，於台南市永康就業中心新址辦理，請社會新鮮人或有工作需求的民眾，千萬不要錯失機會。（圖／永康就業中心提供）

▲根據調查顯示，發現「物聯網」、「智慧製造」、「生物醫學」是工作機會數最多、成長最快的三大產業。（圖／永康就業中心提供）

記者崔至雲／台北報導

根據教育部統計，今年預計近30萬名大學新鮮人步出校門，準備找工作。《遠見》與求職網站104人力銀行合作進行「5+2產業職缺及薪資大調查」，發現物聯網薪酬平均逾60K，新農業平均可領46K；另外，企業最愛大學生調查也發現，第一名由成功大學奪下五連霸。

根據調查顯示，發現「物聯網」、「智慧製造」、「生物醫學」是工作機會數最多、成長最快的三大產業，三者至2018年Q3，都有高達7,000個以上的相關工作機會，尤其「物聯網」和「智慧製造」的工作數量六年跳升七倍，驚人漲幅顯見台灣科技業和製造業，為跟上數位化，早將「物聯網」和「智慧製造」列為轉型目標，也有實質剛性需求，需要大量聘雇相關領域新人，其中又以軟體設計和研發為主。

請繼續往下閱讀...

此外，也分析2018年物聯網相關職缺內容，「軟體／工程類人員」占比高達46.2％，開出3,605個職缺，其次是「工程研發類人員」，占比11.5％，兩者相加逼近五成八。物聯網相關職缺平均薪資為68,575元，相較主計總處統計大學以上學歷平均薪資30K～32K，高出一倍之多，屬於高薪族。至於智慧製造職缺，出缺最多的是「軟體／工程類人員」，占40.4％，其次是「工程研發類人員」，占10.8％，第三為「操作／技術類人員」，占9.2％，三者合計超過六成，平均薪資61,618元。展望2019年，物聯網與智慧製造仍會是搶手職缺。

▲▼ 求職,招聘,上班族,面試,年輕人,新鮮人。（圖／視覺中國）

▲調查發現，展望2019年，物聯網與智慧製造仍會是搶手職缺。（圖／視覺中國）

成長明顯的領域，還有「生物醫學」「國防」和「循環科技」產業，六年來職缺數翻倍，但細看職缺內容與薪資，三者前景卻不太相同，國防未來趨勢看俏，生醫和循環科技較為混沌。生醫領域在2018年有高達7,057個職缺，占比最高的是「業務銷售類人員」，達24.2％，接下來是「操作／技術類人員」，占比14.3％。「生物醫學」產業職缺數雖與物聯網、智慧製造比肩，但2018年平均薪資卻只有47,376元，不算高，在七大產業中，僅高於新農業。

調查也發現，國防產業招聘最多的人才是「資安領域」，職缺前三名分別是「MIS／網管類人員」占29.1％，「軟體／工程類人員」占16.2％，「操作／技術類人員」占11.4％，職缺數不算多，但成長強勁。在萬物聯網的今日，MIS已從大眾印象中「幫忙修電腦」的部門，成為防守企業資訊安全的門神，也帶動薪資爬升，2018年相關職缺平均薪資達55,729元。

▲新鮮人求職。（圖／CFP）

▲根據調查顯示，「國立優於私立、大學優於技職」或是「先理工、後人文」等社會刻板印象，正漸漸消解。（圖／CFP）

近年來喊得震天價響的「綠能產業」，六年來相關職缺需求都保持在3,000個上下，未如預期的熱絡。需求最大的「操作／技術類人員」占28.8％，「工程研發類人員」占16.5％，「業務銷售類人員」占12.6％，平均薪資48,756元。廣受關注的「新農業」則是5+2產業中職缺數最少、薪資最低的領域。就算六年來職缺數翻倍，一年的人力需求仍未超過500人，平均薪資46,700元，落居最後一名。

為了解企業對於台灣各大專院校與科系畢業生的能力評價，《遠見》也針對台灣上市櫃公司，進行「企業最愛大學評價調查」，經過1,675家上市櫃公司填寫問卷，最後完成517份有效問卷。綜觀企業最愛的前20所大學，依然由成功大學和台灣大學蟬聯冠亞軍，成大創下《遠見》此一調查五連霸；台北科技大學排名從第六名跳升至第三名，不只擊敗長期競爭對手、去年排名第三的台灣科技大學，也擠下傳統理工名校清華大學和交通大學。

另外，各榜企業最愛大學生第一名，則全由該領域老牌名校所拿下。政治大學奪下人文、法政、商管領域三冠王，觀光休閒由高雄餐旅大學一枝獨秀，數理化由台灣大學奪冠，工程和建築設計則是成功大學評價最高。社會人文類，長期被認為是工科名校的成功大學，打敗東吳、淡江、輔仁、師大等人社領域名校，搶下第三名。法政類，東吳大學取代台灣大學，從去年第四名站上第二名。觀光休閒類，高餐和景文維持前二，文化大學衝上第二，與景文並列。

根據調查顯示，「國立優於私立、大學優於技職」或是「先理工、後人文」等社會刻板印象，正漸漸消解。
 

ET快訊
常幫女友付錢養成公主病？蘿莉塔戳破交往4真相：就是犯賤
直接啃就low了！ 肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光
味全龍重返職棒！領隊與總教練3月底產生
大賣場拿寶特瓶！「透明瓶裝水」4字嚇傻她　網驚：喝下去就GG

關鍵字：新鮮人,5+2產業職缺,物聯網,薪酬,新農業,企業,大學生,調查,成功大學,物聯網,智慧製造,生物醫學

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

SUBWAY生意冷卻隨處可見！　網怨吃不飽...內行揭「必點美味聖品」

夢到亡父坐三合院捧一碗白飯「好餓」　她醒後做一件事：珍惜家人

薪水比同學歷高1倍！　產業調查：物聯網、生物醫學前景佳、月薪60K

主機灰塵10cm厚！整坨卡風扇口像「隔音棉」…網傻眼：原來是電腦造型吸塵器

學測英作文連寫120個「nothing」讓他GG！40考生倒扣1級分

懷裡張嘴睡翻！一放下「床上有刺」...都市傳說秒應驗　爸媽都懂：有開關

直接啃就low了！ 　肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光

沒消費硬跟店家討塑膠袋　臨停女被拒反嗆：生意這樣做的嗎？

MC快來了！馬麻「肚子痛痛的」女兒崩潰　2句童語「說好的OO呢」她無言

台鐵砸7900萬升級環島之星　靠便當助攻...力拼3年「業外收入60億」

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

SUBWAY生意冷卻隨處可見！　網怨吃不飽...內行揭「必點美味聖品」

夢到亡父坐三合院捧一碗白飯「好餓」　她醒後做一件事：珍惜家人

薪水比同學歷高1倍！　產業調查：物聯網、生物醫學前景佳、月薪60K

主機灰塵10cm厚！整坨卡風扇口像「隔音棉」…網傻眼：原來是電腦造型吸塵器

學測英作文連寫120個「nothing」讓他GG！40考生倒扣1級分

懷裡張嘴睡翻！一放下「床上有刺」...都市傳說秒應驗　爸媽都懂：有開關

直接啃就low了！ 　肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光

沒消費硬跟店家討塑膠袋　臨停女被拒反嗆：生意這樣做的嗎？

MC快來了！馬麻「肚子痛痛的」女兒崩潰　2句童語「說好的OO呢」她無言

台鐵砸7900萬升級環島之星　靠便當助攻...力拼3年「業外收入60億」

上海擬擴大進口台灣水果　果品行銷協會5月來考察

美國國務卿：台灣是民主成功故事　可靠的夥伴與良善的力量

【2020大選】柳金財／無心插柳柳成蔭？韓國瑜選總統的高民調解讀

危機！前行政院長陳冲示警　比特幣是環境劇毒

花冤枉錢買窩！5貓聯合排擠「紙箱睡成U」　奴才淚：給點面子

15字同婚專法名稱非首例　前例是《兩公約施行法》

日職／王柏融手感發燙　再戰樂天敲2安、打擊率6成15

Jolin微露酥胸、外套不穿好　征戰米蘭飛機裝先贏

運動家戰水手熱身賽22日開打　20秒限時投球規定首上路

SUBWAY生意冷卻隨處可見！　網怨吃不飽...內行揭「必點美味聖品」

生活熱門新聞

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

大嬸Costco門口攔人問一句..

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真..

透天厝門面「空長2層樓」　網曝..

青苔妹鞋帶鬆了！ 騎士紅燈7秒..

肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光

24歲女考手排：林北女漢子　拿..

慢跑妹成大操場滑手機　阿伯重拳..

大賣場拿寶特瓶！4字嚇傻她：差..

女友房驚見多腳肉蟲！女網秒懂：..

普悠瑪翻車腦傷7歲弟醒了！

小吃店年營收3千萬　內行人爆真..

雪乳妹斜45度床照比對！1秒崩..

轎車硬插大門！全公司等2hr不..

更多熱門

相關新聞

蘿莉塔認了：避孕藥吃10年

蘿莉塔是《大學生了沒》的前班底，她透露有次半夜肚子痛到掛急診，卻意外檢查出子宮壁異常地薄，詢問過後才發現應該是和長期吃避孕藥有關，「我吃了10年以上，沒有人吃這麼久的，是我吃太久了。」

女大生被當投訴又被酸　家長告50網友

水龍頭大廠靠少樣多量反提高產能

畢業三年得癌年輕人：能者多勞是平庸者對菁英的剝削

義大世界卡關8年　林義守：企業不能被糟蹋

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

酷炫講錯話！「吳宗憲被踩地雷」把他趕出場

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

生酮名醫肝膿瘍4天病逝…萬人震驚

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」

房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網：大里耶

夫LINE：哥愛你　小三是男的妻傻眼

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

宋慧喬婚戒真的拔了！微博熱搜炸開

透天厝門面「空長2層樓」　網曝用途

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面