薪水比同學歷高1倍！　產業調查：物聯網、生物醫學前景佳、月薪60K

▲根據調查顯示，發現「物聯網」、「智慧製造」、「生物醫學」是工作機會數最多、成長最快的三大產業。（圖／永康就業中心提供）

記者崔至雲／台北報導

根據教育部統計，今年預計近30萬名大學新鮮人步出校門，準備找工作。《遠見》與求職網站104人力銀行合作進行「5+2產業職缺及薪資大調查」，發現物聯網薪酬平均逾60K，新農業平均可領46K；另外，企業最愛大學生調查也發現，第一名由成功大學奪下五連霸。

根據調查顯示，發現「物聯網」、「智慧製造」、「生物醫學」是工作機會數最多、成長最快的三大產業，三者至2018年Q3，都有高達7,000個以上的相關工作機會，尤其「物聯網」和「智慧製造」的工作數量六年跳升七倍，驚人漲幅顯見台灣科技業和製造業，為跟上數位化，早將「物聯網」和「智慧製造」列為轉型目標，也有實質剛性需求，需要大量聘雇相關領域新人，其中又以軟體設計和研發為主。

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此外，也分析2018年物聯網相關職缺內容，「軟體／工程類人員」占比高達46.2％，開出3,605個職缺，其次是「工程研發類人員」，占比11.5％，兩者相加逼近五成八。物聯網相關職缺平均薪資為68,575元，相較主計總處統計大學以上學歷平均薪資30K～32K，高出一倍之多，屬於高薪族。至於智慧製造職缺，出缺最多的是「軟體／工程類人員」，占40.4％，其次是「工程研發類人員」，占10.8％，第三為「操作／技術類人員」，占9.2％，三者合計超過六成，平均薪資61,618元。展望2019年，物聯網與智慧製造仍會是搶手職缺。

▲調查發現，展望2019年，物聯網與智慧製造仍會是搶手職缺。（圖／視覺中國）

成長明顯的領域，還有「生物醫學」「國防」和「循環科技」產業，六年來職缺數翻倍，但細看職缺內容與薪資，三者前景卻不太相同，國防未來趨勢看俏，生醫和循環科技較為混沌。生醫領域在2018年有高達7,057個職缺，占比最高的是「業務銷售類人員」，達24.2％，接下來是「操作／技術類人員」，占比14.3％。「生物醫學」產業職缺數雖與物聯網、智慧製造比肩，但2018年平均薪資卻只有47,376元，不算高，在七大產業中，僅高於新農業。

調查也發現，國防產業招聘最多的人才是「資安領域」，職缺前三名分別是「MIS／網管類人員」占29.1％，「軟體／工程類人員」占16.2％，「操作／技術類人員」占11.4％，職缺數不算多，但成長強勁。在萬物聯網的今日，MIS已從大眾印象中「幫忙修電腦」的部門，成為防守企業資訊安全的門神，也帶動薪資爬升，2018年相關職缺平均薪資達55,729元。

▲根據調查顯示，「國立優於私立、大學優於技職」或是「先理工、後人文」等社會刻板印象，正漸漸消解。（圖／CFP）

近年來喊得震天價響的「綠能產業」，六年來相關職缺需求都保持在3,000個上下，未如預期的熱絡。需求最大的「操作／技術類人員」占28.8％，「工程研發類人員」占16.5％，「業務銷售類人員」占12.6％，平均薪資48,756元。廣受關注的「新農業」則是5+2產業中職缺數最少、薪資最低的領域。就算六年來職缺數翻倍，一年的人力需求仍未超過500人，平均薪資46,700元，落居最後一名。

為了解企業對於台灣各大專院校與科系畢業生的能力評價，《遠見》也針對台灣上市櫃公司，進行「企業最愛大學評價調查」，經過1,675家上市櫃公司填寫問卷，最後完成517份有效問卷。綜觀企業最愛的前20所大學，依然由成功大學和台灣大學蟬聯冠亞軍，成大創下《遠見》此一調查五連霸；台北科技大學排名從第六名跳升至第三名，不只擊敗長期競爭對手、去年排名第三的台灣科技大學，也擠下傳統理工名校清華大學和交通大學。

另外，各榜企業最愛大學生第一名，則全由該領域老牌名校所拿下。政治大學奪下人文、法政、商管領域三冠王，觀光休閒由高雄餐旅大學一枝獨秀，數理化由台灣大學奪冠，工程和建築設計則是成功大學評價最高。社會人文類，長期被認為是工科名校的成功大學，打敗東吳、淡江、輔仁、師大等人社領域名校，搶下第三名。法政類，東吳大學取代台灣大學，從去年第四名站上第二名。觀光休閒類，高餐和景文維持前二，文化大學衝上第二，與景文並列。

根據調查顯示，「國立優於私立、大學優於技職」或是「先理工、後人文」等社會刻板印象，正漸漸消解。

